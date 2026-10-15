В МИД России оценили позицию Зеленского по дизельной сделке

15 октября 2026, 16:18

Глава МИД Лавров считает позицию Зеленского по дизелю вызовом Трампу

Фото: istockphoto/ser-alim

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал позицию Владимира Зеленского относительно договоренностей по поставкам дизельного топлива, достигнутых в ходе контактов Москвы и Вашингтона. По словам министра, главарь киевского режима демонстративно отказался от предложенной сделки, пишет РИА Новости.





Министр охарактеризовал такое поведение как прямой и грубый вызов в адрес президента США Дональда Трампа. Лавров добавил, что подобная риторика стала для главы киевского режима обычной: он исходит из того, что весь мир ему должен, но при этом не готов делать конструктивные шаги на равноправной основе. При этом глава МИД в очередной раз подтвердил готовность России к вменяемым и честным переговорам по урегулированию на Украине.





«Сделка была предложена, мы ее поддержали, но господин Зеленский заявил уже не раз, что не надо ко мне приставать с этой дизельной сделкой, дайте лучше ракеты к системе Patriot, мне нужно продолжать бить по российскому энергетическому сектору, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам», — сказал Лавров журналистам по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку.