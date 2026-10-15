В МИД России оценили позицию Зеленского по дизельной сделке
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал позицию Владимира Зеленского относительно договоренностей по поставкам дизельного топлива, достигнутых в ходе контактов Москвы и Вашингтона. По словам министра, главарь киевского режима демонстративно отказался от предложенной сделки, пишет РИА Новости.
Министр охарактеризовал такое поведение как прямой и грубый вызов в адрес президента США Дональда Трампа. Лавров добавил, что подобная риторика стала для главы киевского режима обычной: он исходит из того, что весь мир ему должен, но при этом не готов делать конструктивные шаги на равноправной основе. При этом глава МИД в очередной раз подтвердил готовность России к вменяемым и честным переговорам по урегулированию на Украине.
«Сделка была предложена, мы ее поддержали, но господин Зеленский заявил уже не раз, что не надо ко мне приставать с этой дизельной сделкой, дайте лучше ракеты к системе Patriot, мне нужно продолжать бить по российскому энергетическому сектору, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам», — сказал Лавров журналистам по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку.
В пятницу состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. По его итогам американский президент объявил о масштабной договоренности в энергетической сфере: Москва, в зависимости от состояния своих НПЗ, поставит до трех миллионов тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Для реализации договоренностей Минфин США выпустил исключение из санкций, действующее до 7 апреля.
В субботу российское правительство частично сняло запрет на экспорт дизеля. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, в октябре Москва готова поставить 300 тысяч тонн, в ноябре — 500 тысяч, в декабре — до миллиона. В перспективе объем поставок может вырасти до трех миллионов тонн в месяц. При этом, подчеркнул Новак, внутренний рынок останется полностью обеспеченным дизельным топливом.