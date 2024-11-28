В МИД России пообещали заставить США впасть «в дрожь»

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия добьется того, чтобы США осознали последствия своей вовлеченности в конфликт на Украине. По его словам, Вашингтон уже фактически стал стороной конфликта, легко обсуждая удары американским оружием по территории России.
Рябков отметил в интервью с РИА Новости, что ранее подобные действия вызвали бы страх и замешательство у американской администрации, но в нынешних условиях этого не происходит. Тем не менее, предпринимаемые Россией меры направлены на то, чтобы «привести США в чувство».
Россия определенно добьется того, чтобы США охватили «дрожь и оторопь».
Ранее замминистра подчеркнул, что запуск российской баллистической ракеты «Орешник» стал сигналом Западу о необходимости пересмотреть свою военную помощь Украине и прекратить поддержку ее политических авантюр.
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Россия определенно добьется того, чтобы США охватили «дрожь и оторопь».
Ранее замминистра подчеркнул, что запуск российской баллистической ракеты «Орешник» стал сигналом Западу о необходимости пересмотреть свою военную помощь Украине и прекратить поддержку ее политических авантюр.
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Мария Моисеева