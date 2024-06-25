В МИД России рассказали об обсуждении с Сербией военных поставок Украине

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Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Россия и Сербия обсуждают угрозы безопасности, связанные с военными поставками Украине, передает РИА Новости.
По словам дипломата, обмен оценками угроз безопасности сторон является неотъемлемой частью политического диалога между РФ и Сербией. Грушко подчеркнул, что это также касается аспектов военных поставок.
Ранее издание Financial Times опубликовало информацию о том, что Украина могла получить оружие из Сербии на 800 миллионов евро через третьих лиц. Накануне президент страны Александар Вучич сообщил, что Сербия не будет оправдываться за поставки вооружений другим странам.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее издание Financial Times опубликовало информацию о том, что Украина могла получить оружие из Сербии на 800 миллионов евро через третьих лиц. Накануне президент страны Александар Вучич сообщил, что Сербия не будет оправдываться за поставки вооружений другим странам.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова