Госдума 25 июня рассмотрит законопроект об индексации пенсий для работающих пенсионеров

Фото: сайт Кремля
Председатель палаты парламента Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что сегодня, 25 июня, Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.
Володин отметил, что несмотря на введённые против РФ более 21 тысячи санкций, российский лидер Владимир Путин принял это важное решение. По его мнению, экономике страны удалось адаптироваться в текущих условиях и демонстрировать уверенный рост.
Володин подчеркнул, что необходимые средства для индексации пенсий работающим пенсионерам имеются в бюджете России. С 1 февраля следующего года ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на пенсию, но и тем, кто продолжает работать, добавил политик.
Уточняется, что данный законопроект затронет 7,87 млн человек, что позволит вернуть в экономику опытные кадры и улучшить производительность труда.
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Володин подчеркнул, что необходимые средства для индексации пенсий работающим пенсионерам имеются в бюджете России. С 1 февраля следующего года ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на пенсию, но и тем, кто продолжает работать, добавил политик.
Уточняется, что данный законопроект затронет 7,87 млн человек, что позволит вернуть в экономику опытные кадры и улучшить производительность труда.
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Екатерина Коршунова