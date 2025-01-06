Турция готова выступить посредником в переговорах по Украине

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Турецкая сторона готова принять переговоры по украинскому конфликту, заявили в МИД Турции. Об этом пишет РИА Новости.
«Турция всегда готова играть роль посредника в усилиях по достижению мира и вновь принять у себя возможные переговоры в рамках формата и параметров, которые будут взаимно согласованы сторонами. Однако, помимо этого, Турция не представила сторонам никакого конкретного плана», — пояснили во внешнеполитическом ведомстве страны.В турецком МИДе также отметили необходимость открытия пространства для дипломатического диалога, ведь конфликт продолжается уже четвертый год. Кроме того, дипломаты упомянули переговоры в Анталье и Стамбуле.
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Никита Кротов