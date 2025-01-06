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Турция готова выступить посредником в переговорах по Украине

В МИД Турции готовы принять переговоры по конфликту на Украине
Фото: istockphoto/naumoid

Фото: istockphoto/naumoid

Турецкая сторона готова принять переговоры по украинскому конфликту, заявили в МИД Турции. Об этом пишет РИА Новости.


«Турция всегда готова играть роль посредника в усилиях по достижению мира и вновь принять у себя возможные переговоры в рамках формата и параметров, которые будут взаимно согласованы сторонами. Однако, помимо этого, Турция не представила сторонам никакого конкретного плана», — пояснили во внешнеполитическом ведомстве страны.
В турецком МИДе также отметили необходимость открытия пространства для дипломатического диалога, ведь конфликт продолжается уже четвертый год. Кроме того, дипломаты упомянули переговоры в Анталье и Стамбуле.

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В США назвали «симптом низкого морального духа» боевиков ВСУ
Берлетик: контратака под Курском подтвердила низкий моральный дух боевиков ВСУ
06 января 2025, 21:30

Фото: istockphoto/YakubovAlim

Контратака со стороны ВСУ на курском направлении — «симптом низкого морального духа», заявил в соцсетях экс-морпех США Брайан Берлетик.
«Повторение неудачного политического трюка с использованием людей и техники, которых у Украины нет, — это симптом низкого морального духа и отчаянного желания искусственно его поднять, а не свидетельство того, что Украина сильна и мотивирована», — сказано в публикации.
В минувшее воскресенье, 5 января, в МО РФ доложили о попытке ВСУ остановить наступление ВС РФ в Курской области. Противник использовал два танка, 12 боевых бронированных машин и прочую технику.

Перед этим «Радио 1» опубликовало кадры уничтожения украинского танка Т-64 под Курском.

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Участники провального контрнаступления ВСУ под Курском обратились к согражданам
Алаудинов: боевики провальной контратаки ВСУ призвали стрелять в работников ТЦК
06 января 2025, 21:14

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Боевики провального контрнаступления ВСУ на курском направлении обратились к соотечественникам, призвав «стрелять в ТЦКашников». Видеокадры опубликовал у себя в Telegram-канале командующий спецназом «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.
«Стреляйте в ТЦКашников», — посоветовали пленные боевики ВСУ.

«Предлагаю вариант попроще: завязывайте с наркозависимым матерщинником», — гласит подпись Алаудинова к видео.
Перед этим Алаудинов рассказывал о том, как боевики ВСУ хотят повлиять на процесс возможных переговоров. Офицер подчеркнул, что победа в любом случае будет за Россией.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Эксперты все чаще высказывают предположения о возможном завершении конфликта в 2025 году.

В Кремле подчеркивали, что боевые действия закончатся, когда РФ выполнит все необходимые задачи и достигнет своих целей.

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#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#курская область
#конфликт
#всу
#новости
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«К порядку»: Захарова призвала мир к реакции на удары Киева по ядерным объектам
МИД РФ призвал мир отреагировать на украинские атаки по ядерным объектам
06 января 2025, 20:25

Фото: istockphoto/Mordolff

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала мир, включая Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ), отреагировать на атаки со стороны Украины на Энергодар и Запорожскую АЭС. Слова дипломата опубликованы на сайте ведомства.
«Ожидаем объективных оценок и внятной реакции на этот счет со стороны руководства МАГАТЭ, тем более что атаки 5 января происходили буквально на глазах находящихся на ЗАЭС специалистов агентства», — сказала Захарова.
Она выразила надежду, что у западных хозяев Владимира Зеленского хватит духу «призвать его к порядку», как минимум исходя из чувства самосохранения.

Перед этим стало известно, куда вызвали представителя российского посольства.

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«Скоро исчезнет»: пленный боевик ВСУ о конфликте на Украине
Пленный Золотухин: Украина скоро исчезнет с лица Земли из-за беспредела ТЦК
06 января 2025, 20:03

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Украина с ее населением исчезнут с лица Земли, благодаря беспределу сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата — прим. ред.). Об этом заявил пленный боевик ВСУ Александр Золотухин в своем новогоднем обращении, которое опубликовал telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Желаю скорейшего завершения этого кровопролитного конфликта, в котором благодаря беспределу ТЦК истребляются до последнего все украинцы и Украина скоро исчезнет с лица Земли», — сказал Золотухин.
Пленник подчеркнул, что он, как и многие его соотечественники, был отправлен в зону боевых действий «в один конец».

Перед этим ирландский журналист Чей Боуз рассказал о действиях Владимира Зеленского, которые могут привести к еще большему количеству жертв среди украинцев.

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#война
#сво
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#всу
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«Все они погибнут»: действия Зеленского вызвали ярость на Западе
Журналист Чей Боуз: Зеленский бросил еще больше людей на уничтожение
06 января 2025, 19:34

Фото:istockphoto/Iryna Imago

Попытки боевиков ВСУ контратаковать на курском направлении станут причиной еще больших жертв среди них. Такое мнение в соцсетях выразил журналист из Ирландии Чей Боуз.
«Зеленский отчаянно пытается уцепиться за сокращающийся плацдарм в Курской области. Он бросил в котел на уничтожение еще большее количество людей и машин. Это совершенно бессмысленно, не имеет никакой военной или стратегической ценности, и все они погибнут», — сказано в публикации Боуза.
Он добавил, что решения главы киевского режима только за одни сутки привели к сотням погибших украинцев.

Перед этим сообщалось, с каким призывом по Украине обратились к США во Франции.

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#украина
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#владимир зеленский
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Макрон призвал США убедить РФ сесть за стол переговоров по конфликту на Украине
06 января 2025, 17:37

Фото: istockphoto/sb2010

Вашингтон должен помочь «убедить Россию» сесть за стол переговоров, чтобы урегулировать украинский конфликт, заявил глава Франции Эммануэль Макрон. Трансляция выступления велась в соцсетях Елисейского дворца.
«Соединенные Штаты Америки должны помочь нам, чтобы изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров», — произнес Макрон.

Россия не раз заявляла, что ей нужны юридические гарантии, а не «перемирие». Российская сторона считает, что Киев может использовать его, чтобы накопить силы и ударить вновь.

Западные союзники Украины ведут риторику «заморозки» конфликта.

Перед этим стало известно, как в России ответили Владимиру Зеленскому на слова о презрении к россиянам.

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Боец ВС РФ взял опорник ВСУ с раненым сослуживцем на плечах под Курахово — видео
06 января 2025, 17:21

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российский военнослужащий штурмовал опорник ВСУ под Курахово в Донбассе, неся на плечах своего раненого товарища.
Видео происходящего показал Telegram-канал Zvezdanews.

«Один прикрывает. У меня мой трехсотый (раненый) на шее. И мы идем вперед», — сказал боец ВС РФ, чей позывной Пелей.

Он добавил, что оставить своего сослуживца ему не дала совесть. Перед этим в сети появилось фото павшего в ножевом бою в Донбассе украинца. На снимок наложена надпись оскорбительного содержания на украинском языке.

Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры, на которых видно ликвидацию украинского танка спецназовцами «Ахмата». Читайте подробности в нашем материале.

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Опубликовано фото погибшего в ДНР в бою на ножах со штурмовиком РФ солдата ВСУ
06 января 2025, 17:01

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Фото погибшего в ножевом бою в Донбассе украинского военнослужащего опубликовал Telegram-канал «ZОНА ПРАВДЫ».
Стоит отметить, что на ресурсах Украины снимок сопроводили оскорблением, наложенным на кадр. Солдата ВСУ обвинили в том, что своей гибелью он опорочил украинскую армию.

Видео ножевого боя бойца ВС РФ Андрея Григорьева с украинским боевиком появилось в сети 2 января. Сначала между военнослужащими была перестрелка, а затем схватка на ножах. Уточнялось, что ВСУ хотели отбить населенный пункт Трудовое.

Перед смертью украинец отметил, что Григорьев «лучший боец в мире», а затем попросил дать ему попрощаться «с небом, с мамой» и совершил суицид.

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Кадыров показал видео уничтожения украинского танка Т-64 в Курской области
06 января 2025, 16:38

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Бойцы спецназа «Ахмат» ликвидировали украинский танк Т-64 в Курской области.
Видео с уничтожением вражеской техники опубликовал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он особо отметил отряды «Оптима» и «Аида», которые помогали друг другу.

«Ребята мастерски вычислили вражеский танк Т-64, который, похоже, чувствовал себя вольготно в местном ландшафте. Один меткий удар — и грозная машина превращается в неподвижную груду металлолома», - сказано в публикации.

Перед этим эксперт Михаил Павлив назвал вероятную причину неудавшейся попытки наступления ВСУ на курском направлении. Аналитик обратил внимание на одну интересную деталь. Подробности в нашем материале.

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