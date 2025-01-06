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Контратака со стороны ВСУ на курском направлении — «симптом низкого морального духа», заявил в соцсетях экс-морпех США Брайан Берлетик.
«Повторение неудачного политического трюка с использованием людей и техники, которых у Украины нет, — это симптом низкого морального духа и отчаянного желания искусственно его поднять, а не свидетельство того, что Украина сильна и мотивирована», — сказано в публикации.В минувшее воскресенье, 5 января, в МО РФ доложили о попытке ВСУ остановить наступление ВС РФ в Курской области. Противник использовал два танка, 12 боевых бронированных машин и прочую технику.
Перед этим «Радио 1» опубликовало кадры уничтожения украинского танка Т-64 под Курском.
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