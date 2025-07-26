В МИД Турции рассказали, что Москва и Киев договорились о встрече Путина и Зеленского

26 июля 2025, 03:35

Фидан: РФ и Украина достигли договоренности о проведении встречи Путина и Зеленского

Фото: iStock/Diy13

Россия и Украина достигли принципиальной договоренности о проведении в Турции встречи Владимира Зеленского и президента Росии Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала NTV.





Глава турецкого МИД уточнил, что условия возможного саммита Владимира Путина и Владимира Зеленского обсуждались во время переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. Фидан отметил, что увидел настоящее желание участников достигнуть консенсуса, несмотря на медленных прогресс обсуждений.



По его мнению, промежуточное решение будет достигнуто, если переговоры продолжатся в текущем темпе.





«На встрече обсуждались вопросы о том, как и на каких условиях должны встретиться лидеры. Была достигнута принципиальная договорённость о проведении саммита лидеров в Турции. Переговорные группы играют здесь важную роль. По мере того, как мы продолжаем обсуждать этот вопрос более взвешенно, я вижу готовность к встрече», — добавил Фидан.