В Липецке врачи спасли малышку полутора лет, впавшую в кому после падения из окна

26 июля 2025, 00:33

Фото: iStock/Marija Stepanovic

Полуторагодовалая девочка в Липецке выпала из окна квартиры на третьем этаже. Малышка получила тяжелейшие травмы, однако была спасена. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.





Страшный инцидент случился на этой неделе. Когда ребенок поступил в больницу, то был в крайне тяжелом состоянии. Девочка впала в кому. В течение трех суток медицинские работники боролись за жизнь маленькой пациентки круглосуточно.





«Накануне вечером девочке стало лучше и она пришла в себя. Сегодня ее планируют перевести в отделение нейрохирургии. В палате с ней будет находиться мама», — уточнили 25 июля в Минздраве.