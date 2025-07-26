В Липецке врачи спасли малышку полутора лет, впавшую в кому после падения из окна
Полуторагодовалая девочка в Липецке выпала из окна квартиры на третьем этаже. Малышка получила тяжелейшие травмы, однако была спасена. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Страшный инцидент случился на этой неделе. Когда ребенок поступил в больницу, то был в крайне тяжелом состоянии. Девочка впала в кому. В течение трех суток медицинские работники боролись за жизнь маленькой пациентки круглосуточно.
«Накануне вечером девочке стало лучше и она пришла в себя. Сегодня ее планируют перевести в отделение нейрохирургии. В палате с ней будет находиться мама», — уточнили 25 июля в Минздраве.Ранее сообщалось, что в Саратовской области 26 июля объявили днем траура после гибели шести человек при взрыве газа в многоквартирном доме. Напомним, что инцидент произошел в десятиэтажном доме на улице Блинова. Взрыв разрушил угловой подъезд с 7 по 10 этажи.