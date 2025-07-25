Дрон ВСУ ударил по центру Горловки
Мэр Приходько: Дом в центре Горловки получил повреждения после удара БПЛА ВСУ
Украинский беспилотник нанес удар по жилому сектору Горловки, повредив один дом. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале «Приходько РИК».
Горловка, расположенная в 50 км к северу от Донецка, является одним из крупнейших населенных пунктов ДНР. До начала конфликта в Донбассе её население превышало 250 тысяч человек. В городе находятся значимые промышленные объекты, включая химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.
Информация о последствиях очередного нападения дрона ВСУ поступила 25 июля в 22:08 (мск).
«В результате атаки дрона украинских нацистов в посёлке Победа (Центрально-Городской район Горловки) повреждён дом», — уточнил Приходько.20 апреля «Радио 1» рассказывало о том, как ВСУ семь раз обстреляли Горловку на фоне пасхального перемирия.
Утром 25 июля сообщалось, что украинский дрон сбросил боеприпас на автомобильную стоянку возле пожарной части Запорожской атомной электростанции. Повреждения получили семь гражданских автомобилей, припаркованных на стоянке.