Дрон ВСУ ударил по центру Горловки

25 июля 2025, 23:14

Мэр Приходько: Дом в центре Горловки получил повреждения после удара БПЛА ВСУ

Фото: iStock/NiseriN

Украинский беспилотник нанес удар по жилому сектору Горловки, повредив один дом. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале «Приходько РИК».





Горловка, расположенная в 50 км к северу от Донецка, является одним из крупнейших населенных пунктов ДНР. До начала конфликта в Донбассе её население превышало 250 тысяч человек. В городе находятся значимые промышленные объекты, включая химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.



Информация о последствиях очередного нападения дрона ВСУ поступила 25 июля в 22:08 (мск).





«В результате атаки дрона украинских нацистов в посёлке Победа (Центрально-Городской район Горловки) повреждён дом», — уточнил Приходько.