В МИД Украины потребовали от ZDF официальное объяснение за репортаж о Мариуполе

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Спикер МИД Украины Олег Николенко потребовал официальных объяснений от немецкого телеканала ZDF после репортажа его журналиста о Мариуполе.
«Искажение реальности - это не журналистика. Более того, визит шефа московского бюро ZDF в оккупированный Мариуполь без согласия Украины нарушил украинское законодательство. Мы призываем ZDF предоставить официальное объяснение», - написал Николенко на своей странице в соцсети Х.
Он предупредил, что нарушение украинского законодательства может негативно сказаться на дальнейшей работе СМИ на Украине.
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