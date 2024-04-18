В МИД Украины призвали Грузию бояться русификации вместо украинизации

Министерство иностранных дел Украины призывало Тбилиси пересмотреть свою оценку угроз и обратить внимание на русификацию вместо украинизации.
Это отражено в заявлении, опубликованном на сайте дипломатического ведомства, где выражено недовольство комментариями премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о предполагаемой угрозе «украинизации», связанной с законопроектом об иностранных агентах.
В заявлении отмечается, что реальной угрозой для Грузии является русификация, а не так называемая «украинизация». Министерство также подчеркивает, что пренебрежительное упоминание Украины может нанести ущерб грузинско-украинским отношениям.
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