03 мая 2026, 11:26

Дипломат Захарова: РФ не даст ЮНЕСКО и ООН закрыть глаза на преступления Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва продолжит требовать от международных институтов конкретной реакции на каждое преступление украинских властей в отношении российских журналистов. Соответствующее заявление опубликовали на сайте министерства.





Собеседница произнесла эти слова, комментируя ситуацию в сфере информации и коммуникаций по случаю Всемирного дня свободы печати, констатировав продолжающуюся деградацию в этой области. Как отметила Захарова, в основе этого регресса — стремление стран коллективного Запада и их сателлитов к тотальной «стерилизации» информационного пространства и избавлению от инакомыслия.



По словам дипломата, нарушения прав российских журналистов и СМИ приобретают всё более омерзительные формы — вплоть до фабрикации уголовных дел, угроз, насилия и давления на корреспондентов и членов их семей. Захарова подчеркнула, что это происходит при молчании профильных международных структур — ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН и ОБСЕ, которые обязаны предотвращать подобные проявления.



Она также указала, что международные институты продолжают закрывать глаза на преступления киевского режима против мирного населения, включая сотрудников СМИ. По словам Захаровой, они предпочитают не замечать убийства и нападения на российских военкоров и журналистов, ограничиваясь пустыми заявлениями.





«Мы, в свою очередь, не позволим им прятать голову в песок в стремлении выгородить украинских головорезов и их западных кураторов и продолжим настойчиво добиваться предметной реакции на каждый факт преступления или теракта в отношении российских граждан», — резюмировала представитель МИД.