В Минэнерго Украины заявили о массированных ракетных ударах по энергообъектам

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По энергетическим и газовым объектам Украины нанесен массированный ракетный удар. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.
«Снова под массированным ударом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины», — написал Галущенко в соцсети.
Также известно об отключениях газа в Тернополе из-за попадания в промышленный объект. Кроме того, о прилётах по газовой инфраструктуре в Полтавской области и по объекту инфраструктуры в Харькове. Еще взрывы прогремели в Винницкой, Полтавской и Хмельницкой областях.
Украинские СМИ пишут, что массированный удар по Украине наносился с помощью стратегических бомбардировщиков, а также кораблей — носителей «Калибров». До сих пор продолжается налет дронов. Официально Минобороны РФ данную информацию пока не подтверждало.
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