ВС РФ ликвидировали группу французских наёмников в Херсонской области
Российские военные из группировки «Днепр» уничтожили группу иностранных наёмников, среди которых, по утверждению бойцов, находились граждане Франции. Об этом сообщил оператор ударного беспилотника с позывным Хаба в интервью РИА Новости.
По его словам, удар был нанесён по позициям противника на правом берегу Днепра с помощью дронов типа DJI Mavic и FPV. В результате атаки были уничтожены живая сила украинских формирований и два пикапа.
Ударные БПЛА нанесли точечный урон, что позволило избежать разрушения гражданской инфраструктуры, но при этом эффективно поразить боевые цели.
На другом участке фронта – в населённом пункте Щербиновка в ДНР, который ранее был освобождён российскими военными, – среди оборонявших позиции украинских сил также было выявлено значительное присутствие иностранных наёмников.
