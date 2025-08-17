ВС РФ ликвидировали группу французских наёмников в Херсонской области

17 августа 2025, 11:06

Российские военные из группировки «Днепр» уничтожили группу иностранных наёмников, среди которых, по утверждению бойцов, находились граждане Франции. Об этом сообщил оператор ударного беспилотника с позывным Хаба в интервью РИА Новости.