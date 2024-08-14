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В Минобороны доложили о суточных потерях ВСУ

Минобороны: Украина за сутки лишилась до 270 боевиков в Курской области
14 августа 2024, 15:43
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Украина потеряла за сутки до 270 единиц живой силы и 16 единиц техники под Курском, сообщили в Минобороны РФ.
В частности, противник потерял два танка, бронетранспортер Stryker, десять машин, гаубицы, а также боевые бронированные машины.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Тогда боевики ВСУ усилили обстрелы мирных жителей.



Утром, 6 августа 2024 года, украинские неонацисты предприняли попытку прорвать оборону ВС РФ в Курской области. В ООН на действия Киева отреагировали, заявив, что киевский режим только способствует усилению напряженности. В Госдепе США не удивились действиям Украины с учетом того, что она не уведомила о своих планах Вашингтон.

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Назван неизбежный итог наступления ВСУ на Курскую область
Сенатор Карасин: ВСУ потерпят жестокое поражение в Курской области
14 августа 2024, 16:17

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинское руководство разочаровано, а ВСУ потерпят полное поражение в результате атаки на Курскую область. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Его слова передает «Лента.ру».
Ранее американский журнал Newsweek написал, что на Украине испугались жесткого ответа России после нападения ВСУ на Курскую область. В издании также указывают мнение неназванного высокопоставленного источника в украинском оборонном ведомстве, который считает, что Россия намерена дать очень жесткий ответ на атаку в Курской области.

«Newsweek выдает желаемое за действительное, потому что американцы, конечно, хотели разжечь серьезную войну, противоборство с Россией на всех фронтах, прежде всего в Курской области, но и не только, поэтому им чудится, что впереди большая наступательная кампания со стороны Киева», — заявил Красин.

При этом он подчеркнул, что украинская сторона потерпит жесткое поражение в результате нападения на Курскую область.

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#россия
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Штурмовая группа ВСУ ликвидирована у Коренево в Курской области – видео
ВС РФ ликвидировали группу штурмовиков ВСУ у Коренево под Курском
14 августа 2024, 16:07

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Российские бойцы в рамках операции по ликвидации противника в Курской области ликвидировала группу украинских штурмовиков в районе населенного пункта Коренево.
Кадры ликвидированных боевиков публикует РИА Новости.

Напомним, армия России пресекает попытки прорыва ВСУ в Курской области. По данным Минобороны РФ, за последние сутки бойцы группировки войск «Север» ударами армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии пресекли попытки прорыва мобильных групп пВСУ на бронетехнике вглубь российской территории в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского, Камышного.

Кроме того, у Мартыновки были обнаружены две группы противника на пикапах. Обе были уничтожены.

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На Украине испугались жесткого ответа России на нападение в Курской области
Newsweek: Украина испугалась жесткого ответа России на атаку в Курской области
14 августа 2024, 15:52

Фото: istockphoto/DmyTo

На Украине испугались жесткого ответа России после нападения ВСУ на Курскую область. Об этом пишет американский журнал Newsweek. Киевский режим ждет чего-то масштабного, говорится в сообщении.
«Высокопоставленные кремлевские чиновники не стали бы делать из продолжения нынешнего наступления России месть за Курск. Им нужно что-то более масштабное», — приводят слова экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака.
В издании также указывают мнение неназванного высокопоставленного источника в украинском оборонном ведомстве, который считает, что Россия намерена дать очень жесткий ответ на атаку в Курской области.

Newsweek также приводит слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что жесткий ответ от России не заставит себя долго ждать.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке отмечал, что проукраинским активистам на Западе невыносимо осознавать, что ВСУ несут потери в Курской области. Он добавил, что регулярно подвергается нападкам со стороны проукраински настроенных групп, а поводом для негатива служит любая простая констатация факта украинских потерь.

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Стало известно, что скрывает Запад из-за атаки ВСУ на Курскую область
Журналист Боуз: западные СМИ игнорируют тяжелые потери ВСУ в Курской области
14 августа 2024, 15:35

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Большие потери украинской армии скрывают на Западе. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
По его словам, западные СМИ игнорируют тяжелые потери ВСУ, а российские военные взяли много трофейного натовского оружия.

В среду, 14 августа, МО РФ заявило, что за сутки Вооруженные силы Украины потеряли убитыми до 270 человек. Также были уничтожены 16 единиц техники. По данным оборонного ведомства, за всё время боёв в Курской области Украина потеряла 2 300 военнослужащих и 37 танков.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что Армия России контролирует обстановку в Курской области и уже завершает блокирование сил ВСУ, которые зашли в российское приграничье.

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#украина
#армия россии
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#атака
#рф
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Боевые роботы-собаки используются ВСУ на Донбассе, заявили в Германии
Bild: ВСУ используют британских роботов-собак в боях на Донбассе
14 августа 2024, 15:30

Фото: istockphoto/sarawuth702

Боевики ВСУ используют в боях на Донбассе беспилотных роботов-собак модели BAD.2, разработанных в Великобритании. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Bild. Всего у украинских военных есть около 30 подобных дронов, указано в материале.
По данным издания, роботы-собаки — это наземные дроны с видеокамерой под управлением оператора, которые способны бегать со скоростью до 15 км/ч, забираться в окопы и другие труднодоступные места, куда не попасть БПЛА.

Отмечается, что разработкой данных дронов занимается британская компания Brit Alliance, а ВСУ используют их преимущественно для разведки, укрывая противотепловым камуфляжем, чтобы избежать обнаружения.

Стоимость одного робота-собаки, по информации издания, колеблется до 4000 до 8000 евро в зависимости от модификации.

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#бпла
#роботы
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#дроны
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Потери ВСУ в Курской области вызывают ярость проукраинских активистов на Западе
14 августа 2024, 15:19

Фото: istockphoto/Alex Kochev

Проукраинским активистам на Западе невыносимо осознавать, что части Вооружённых сил Украины несут потери в Курской области. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке.
На своей странице в социальной сети Х он написал, что регулярно подвергается нападкам со стороны проукраински настроенных групп. Поводом для негатива служит любая простая констатация факта украинских потерь.

«Количество личных нападок и оскорблений, которые я получаю за каждую маленькую крупицу информации, которая не нравится проукраинским активистам, поистине поражает», — отметил журналист.

В среду, 14 августа, министерство обороны РФ сообщило, что за сутки ВСУ потеряли убитыми до 270 человек. Также были уничтожены 16 единиц техники. По данным ведомства, за всё время боёв в Курской области Украина потеряла 2 300 военнослужащих и 37 танков.

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#украина
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#всу
#рф
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Минобороны: на курском направлении за сутки в плен сдались 18 боевиков ВСУ
14 августа 2024, 15:04

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

За сутки на курском направлении в плен сдались 18 боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
«Восемнадцать военнослужащих ВСУ взяты в плен», — доложили там.

Ранее стало известно, что бойцы ВС России помогли срочнику, который попал в окружение украинских боевиков. Юный защитник родины одним из первых дал бой противнику, однако силы были неравными, и молодому человеку пришлось отступить в лес.

На спасение солдата контрактникам понадобилось два дня. Украинские радикалы пытались помешать операции, однако солдату удалось ликвидировать двоих неонацистов и выбраться к своим.

Ожесточенные бои продолжаются в Курской области с 6 августа.

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#украина
#война
#сво
#минобороны рф
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Бойцы ВС РФ спасли срочника, попавшего в окружение ВСУ в Курской области
14 августа 2024, 14:49

Фото: iStock/zim286

Российские военные спасли солдата срочной службы из окружения ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Mash.
Оказалось, что молодой человек одним из первых встретил наступающие силы ВСУ и дал им бой. Однако, поняв, что сопротивление бесполезно, скрылся в лесу. Далее он смог связаться по телефону со своей мамой. Та, в свою очередь, обратилась в организацию «Рука помощи» и попросила спасти сына. Волонтеры передали информацию военным.

На спасение срочника отправились контрактники с позывными «Тихий» и «Сибирь». Они смогли выйти на связь с парнем и на протяжении двух дней выводили его из окружения противника в тыл.

Противник пытался сорвать операцию, стреляли в уходящего срочника и атаковали его дронами. Ответным огнем он лично ликвидировал двух боевиков и смог выйти на наших бойцов. Его подобрали на дороге и успешно эвакуировали.

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Стало известно о провале главной задачи ВСУ при атаке на Курскую область
Захарова: курской атакой Киев не смог отвлечь ВС РФ от Донбасса и Слобожанщины
14 августа 2024, 14:46

Фото: сайт МИД РФ

Киевский режим атакой на Курскую область не смог добиться своей главной цели — отвлечь силы ВС РФ от освобождения Донбасса и Слобожанщины. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Случившееся под Курском, по ее словам, лишь подтверждает актуальность целей СВО.
«Главной своей цели — отвлечь российские вооруженные силы от Донбасса и Слобожанщины — режим Зеленского не добился. В настоящее время украинские боевики, прорвавшиеся на территорию Курской области, получают решительный отпор со стороны Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД РФ.
Она отметила, что обстрелы гражданских, удары по мирной инфраструктуре, тотальная мобилизация, атака на Курскую область и другие преступления киевского режима, указывают на актуальность целей и задач СВО по денацификации и демилитаризации Украины, которые несомненно будут выполнены.
«Очевидно, что насквозь прогнивший изнутри режим киевских узурпаторов держится исключительно на денежной подпитке Запада. Его крах — лишь вопрос времени», — подчеркнула дипломат.
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