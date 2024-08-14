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Украина потеряла за сутки до 270 единиц живой силы и 16 единиц техники под Курском, сообщили в Минобороны РФ.
В частности, противник потерял два танка, бронетранспортер Stryker, десять машин, гаубицы, а также боевые бронированные машины.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Тогда боевики ВСУ усилили обстрелы мирных жителей.
Утром, 6 августа 2024 года, украинские неонацисты предприняли попытку прорвать оборону ВС РФ в Курской области. В ООН на действия Киева отреагировали, заявив, что киевский режим только способствует усилению напряженности. В Госдепе США не удивились действиям Украины с учетом того, что она не уведомила о своих планах Вашингтон.
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Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Тогда боевики ВСУ усилили обстрелы мирных жителей.
Утром, 6 августа 2024 года, украинские неонацисты предприняли попытку прорвать оборону ВС РФ в Курской области. В ООН на действия Киева отреагировали, заявив, что киевский режим только способствует усилению напряженности. В Госдепе США не удивились действиям Украины с учетом того, что она не уведомила о своих планах Вашингтон.
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Никита Кротов