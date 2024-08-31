В Минобороны доложили последние данные о ходе СВО

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Российские войска уничтожили цеха, где собирались дроны боевиков ВСУ, а также склад с ракетно-артиллерийскими вооружениями, доложили в Минобороны РФ.
«Поражены цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах», — пояснили в ведомстве.
Там добавили, что российская ПВО за сутки сбила почти 50 украинских беспилотников.
Ранее в Минобороны докладывали, что ВС РФ освободили от ВСУ Кирово в ДНР.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от геноцида со стороны киевского режима. Конечная цель российских войск — денацификация и демилитаризация Украины.
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Никита Кротов