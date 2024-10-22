В Минобороны доложили последние новости Донбасса

В конце апреля 2023 года в подмосковной Балашихе по поручению главы региона Андрея Воробьёва был открыт Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. Центр быстро зарекомендовал себя как один из лучших в стране, сообщает пресс-служба Мособлдумы.