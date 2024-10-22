Боец ВС РФ в зоне СВО (Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский)
Российские силы освободили населенный пункт Новосадовое в Донецкой народной республике. Об этом доложили в Минобороны РФ. Село расположено на дороге, связывающей Макеевку с Краматорском, Славянском и Лиманом.
Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с конца февраля 2022 года. Противник пытается атаковать гражданских. Летом 2024 года боевики ВСУ напали на Курскую область. По оценкам экспертов, радикалы не только не удержат территории под Курском, но и окончательно потеряют Донбасс.
Упоминалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский ускорил продвижение ВС РФ в ДНР попыткой вторжения в курское приграничье.
Читайте также:
Мобилизованный украинец покончил с собой в военкомате Полтавской области
В ГД предрекли финал Украине из-за предложения Франции
Российская школьница отстригла косу и пожертвовала ее бойцам СВО
Никита Кротов