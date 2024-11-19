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Российская сторона отреагирует соответствующим образом на разрешение США Украине бить вглубь территорий РФ, заявил глава МИД Сергей Лавров. Дипломат подчеркнул, что Россия уже прочла статьи в СМИ о решении Вашингтона разрешить Киеву пользоваться ракетами, но в Пентагоне и Белом доме не подтвердили эту информацию.
«Если ракеты большой дальности будут использоваться с территории Украины по территории РФ, это будет означать, что они управляются американскими военными экспертами, и мы будем воспринимать это как качественно новую фазу западной войны с Россией и будем реагировать соответствующим образом», — прокомментировал Лавров журналистам по итогам саммита «Большой двадцатки».Ранее сообщалось, с чем согласилась Россия на саммите «Большой двадцатки». Упоминался один из пунктов итоговой декларации саммита G20.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Коллективный запад помогает киевскому режиму всеми доступными средствами.
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