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В Минобороны доложили последние новости СВО

Минобороны РФ: боевики ВСУ потеряли до 615 человек в зоне группировки «Центр»
03 октября 2024, 14:11
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

До 615 единиц живой силы потеряли боевики ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр». Об этом доложили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника», — пояснили в оборонном ведомстве.
Там отметили, что ВС РФ нанесли удар по вражеской технике в Донецкой народной республике. В частности, речь идет о населенных пунктах Горняк, Гродовка, Красный Яр, Сухая Балка, Дружба, Дзержинск.



Российскими силами отражено восемь контратак со стороны штурмовиков ВСУ. Кроме того, киевские неонацисты потеряли артиллерию, бронированные машины, пикапы и танк.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. В Кремле подчеркивали, что боевые действия закончатся, когда Россия достигнет всех поставленных целей.

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#новости
«Начинает вымирать»: на Украине сделали новое заявление о ВСУ
Экс-генерал ВСУ Кривонос: ВСУ может спасти только чудо
03 октября 2024, 14:47

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Украинскую армию может спасти лишь чудо, потому что реальность на фронте отличается от того, что говорит командование. Об этом экс-нардепу украинского парламента Бориславу Березе рассказал бывший замсекретаря Совета нацбезопасности республики Сергей Кривонос.
«Нам нужно понять, что только чудо может спасти на данном этапе Украину… То, что власть рассказывает одно, а фронт — совсем другое, это уже не первый день и не первый месяц, но сейчас ситуация дошла до того, что уже скоро достаточно сложно будет воевать, потому что пехота, как сказали сами пехотинцы, начинает вымирать как род войск. Потому что некому воевать, нечем воевать, негде воевать», — пояснил собеседник на YouTube-канале Березы.

Перед этим в Минобороны России докладывали, что ВСУ в Донецкой народной республике потеряли до 615 человек. Там отмечали, что противник лишился танка, боевых машин, артиллерии и прочей техники.

Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. Западные союзники Киева накачивают его вооружениями и финансами.

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#россия
#украина
#сво
#всу
#война
#новости
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Мособлдума досрочно прекратила полномочия отбывшего на СВО депутата Коханого
03 октября 2024, 14:27

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Мособлдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий председателя комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игоря Коханого. Об этом на заседании регионального парламента объявил его председатель Игорь Брынцалов.
«На моё имя поступило заявление нашего коллеги Коханого Игоря Валерьевича с просьбой освободить его от должности председателя комитета и сложить полномочия депутата Мособлдумы. По этому вопросу подготовлен проект постановления. На заседании фракции единороссов принято соответствующее решение. Протокол задокументирован», – сказал Брынцалов.
Депутаты это решение поддержали.

Ранее сообщалось, что Коханый решил сложить полномочия в связи с отправкой в зону СВО. Он подписал контракт с Минобороны и уже находится в добровольческом формировании в зоне проведения спецоперации.

Комитет по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству теперь возглавит Олег Гаджиев, ранее занимавший пост председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям. Его место, в свою очередь, займёт член комитета Максим Коркин.

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#сво
#спецоперация
#московская область
#подмосковье
#игорь коханый
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Буданов* обвинил Запад в поставке составляющих для ракет в Россию
Буданов*: Запад поставляет в РФ комплектующие для ракет и беспилотников
03 октября 2024, 13:54

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что Запад продолжает поставлять России комплектующие для ракет и дронов. Его цитирует Liga.net.
«Если вы откроете любую из этих ракет или беспилотников, вы сами увидите, что они полны западных компонентов», — заявил Буданов*.

Он пояснил, что составляющие для ракет и дронов попадают в Россию через третьи страны, которые беспрепятственно продают их российской стороне.

Ранее Буданов* сообщал, что серийное производство Россией «Искандеров» создает серьезную проблему для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Он отметил, что на ситуацию на поле боя также повлияло увеличение количества управляемых авиабомб. По словам Буданова, использование Россией большого количества боеприпасов создает большие проблемы для передовой.

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*внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#страны
#всу
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Под Угледаром в роте ВСУ из 200 человек за две недели осталось всего шесть солдат
Военнопленный Неверко: ВСУ потеряли почти 200 солдат за две недели под Угледаром
03 октября 2024, 13:43

Фото: iStock/Sinenkiy

Рота ВСУ за две недели боев под Угледаром потеряла почти 200 солдат. Об этом рассказал пленный военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады Виктор Неверко, его слова передает ТАСС.
«Шестая рота — всего было шесть человек в наличии. Мы спросили, почему есть человек только? Я понял, что в роте должно быть ну как минимум хотя бы 200 человек. Он сказал, что половина людей в СОЧ (самовольное оставление части – ред.) пошло, половина на поле боя там лежат. Трехсотые и двухсотые», — рассказал пленный.

По его словам, тела погибших и раненых украинских военных некому забирать, и они остаются прямо на поле боя.

Неверко добровольно сдался в российский плен вместе с другими сослуживцами в районе Угледара.

Ранее служащий в ВСУ журналист Владимир Бойко сообщал, что из 50 мобилизованных ВСУ, направленных на укрепление обороны Угледара, на позиции попали только четыре человека, но и они дезертировали при первой ротации.

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Появилось видео «дороги смерти» из подбитой техники ВСУ на курском фронте
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#вс рф
#тела
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В Курске не обнаружили повреждений после падения обломков сбитых целей
03 октября 2024, 13:31

Фото: iStock/aapsky

Система ПВО сбила воздушные цели над Курском, зафиксировано падение осколков на нескольких улицах города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Отмечается, что серьезных повреждений обнаружено не было. На данный момент ведется обследование мест происшествия.

В администрации Курска подчеркнули, что по всем поврежденным объектам будут проведены обходы и составлены акты обследования поврежденного имущества специальными комиссиями.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#курская область
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#спецоперация
#вс рф
#всу
#дрон
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MWM: переданный «Уралвагонзаводу» Leopard может быть с технологиями
03 октября 2024, 13:21

Фото: Уралвагонзавод

Немецкий танк Leopard с Украины, который передали «Уравлвагонзаводу», может обладать чувствительными технологиями. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.
«В отличие от американских танков M1A1 Abrams, которые также ранее захватывали, отправленные Украине танки Leopard 2A6 не были произведены специально для экспорта, а взяты именно из резервов бундесвера, а это значит, что в этих бронемашинах есть более чувствительные технологии», — сказано в статье.

Ранее журнал Forbes писал, что боевики ВСУ при нападении на приграничье в Курской области пользуются лучшей западной бронетехникой. По оценкам экспертов, в случае потери ее невозможно будет восстановить.

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#россия
#танки
#новости
#завод
#оружие
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ВСУ перебросили в Курскую область лучшие танки Запада
Forbes: ВСУ напали на Курскую область с лучшими танками Запада
03 октября 2024, 13:18

Фото: istockphoto/N-sky

Боевики ВСУ напали на Курскую область, используя лучшие танки Запада, пишет журнал Forbes. Авторы материала подчеркнули, что заменить технику при потере вряд ли получится. При этом в Минобороны РФ накануне доложили, что киевские неонацисты уже лишились 135 единиц бронетехники на курском направлении.
Украинская армия располагает танками Leopard 2A6 или Strv 122, а также боевыми машинами CV90.

«В то время как другие бригады украинской армии, у которых есть Leopard..., пользуются более старыми и многочисленными моделями Leopard 2A4 и получают несколько партий... для возмещения потерь на поле боя, 21-я механизированная бригада с ее более новыми моделями танков вряд ли получит свежую технику», — сказано в материале.
Журналисты резюмировали, что немецкая сторона не высказывалась о готовности передать свои танки Украине, потому что с трудом обеспечивает своих танкистов.

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#мир
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#курская область
#танки
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#сво
#всу
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Боевик ВСУ сделал шокирующее заявление об армии Украины
Боевик ВСУ Бойко: развал украинской армии остановить невозможно
03 октября 2024, 13:01

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Развал ВСУ остановить невозможно, потому что он слишком масштабный. Об этом в соцсетях рассказал украинский боевик-журналист Владимир Бойко.
«На сегодня развал армии достиг уже таких масштабов, что никакие меры уже не помогут», — написал Бойко.

Он наглядно проиллюстрировал, что в одну из бригад ВСУ прислали, примерно, полсотни новобранцев, из которых 30 определили в тыловики по здоровью. Кроме того, никто не отменял дезертиров. Таким образом, пишет Бойко, на передовую из 50 человек попали только четверо.

Мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Европе Украину назвали американской колонией.

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#мир
#украина
#всу
#армия
#война
#сво
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Взрыв трехтонной бомбы в Курской области сняли на видео
ВС РФ ударили бомбой ФАБ-3000 по ВСУ в Курской области, опубликовано видео
03 октября 2024, 12:47

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Российские войска применили трехтонную бомбу по позициям ВСУ в Курской области. Кадры публикует Telegram-канал «Два майора».
В ролике можно заметить взрыв в поле, после которого в небо поднимается облако дыма. Согласно информации источника, на видео попал взрыв бомбы ФАБ-3000 массой свыше трех тонн.

Уточняется, что ее применили около населенного пункта Кремяное вечером в среду, 2 октября.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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