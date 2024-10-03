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До 615 единиц живой силы потеряли боевики ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр». Об этом доложили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника», — пояснили в оборонном ведомстве.Там отметили, что ВС РФ нанесли удар по вражеской технике в Донецкой народной республике. В частности, речь идет о населенных пунктах Горняк, Гродовка, Красный Яр, Сухая Балка, Дружба, Дзержинск.
Российскими силами отражено восемь контратак со стороны штурмовиков ВСУ. Кроме того, киевские неонацисты потеряли артиллерию, бронированные машины, пикапы и танк.
Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. В Кремле подчеркивали, что боевые действия закончатся, когда Россия достигнет всех поставленных целей.
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