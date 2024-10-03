Боевик ВСУ сделал шокирующее заявление об армии Украины

Из 50 мобилизованных ВСУ, направленных на укрепление обороны Угледара, на позиции попали только четыре человека, но и они дезертировали при первой ротации. Об этом пишет служащий в ВСУ журналист Владимир Бойко, его слова передает украинское издание «Страна».