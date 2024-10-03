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Развал ВСУ остановить невозможно, потому что он слишком масштабный. Об этом в соцсетях рассказал украинский боевик-журналист Владимир Бойко.
«На сегодня развал армии достиг уже таких масштабов, что никакие меры уже не помогут», — написал Бойко.
Он наглядно проиллюстрировал, что в одну из бригад ВСУ прислали, примерно, полсотни новобранцев, из которых 30 определили в тыловики по здоровью. Кроме того, никто не отменял дезертиров. Таким образом, пишет Бойко, на передовую из 50 человек попали только четверо.
Мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Европе Украину назвали американской колонией.
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