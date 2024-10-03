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Боевики ВСУ напали на Курскую область, используя лучшие танки Запада, пишет журнал Forbes. Авторы материала подчеркнули, что заменить технику при потере вряд ли получится. При этом в Минобороны РФ накануне доложили, что киевские неонацисты уже лишились 135 единиц бронетехники на курском направлении.
Украинская армия располагает танками Leopard 2A6 или Strv 122, а также боевыми машинами CV90.
Журналисты резюмировали, что немецкая сторона не высказывалась о готовности передать свои танки Украине, потому что с трудом обеспечивает своих танкистов.
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«В то время как другие бригады украинской армии, у которых есть Leopard..., пользуются более старыми и многочисленными моделями Leopard 2A4 и получают несколько партий... для возмещения потерь на поле боя, 21-я механизированная бригада с ее более новыми моделями танков вряд ли получит свежую технику», — сказано в материале.
Журналисты резюмировали, что немецкая сторона не высказывалась о готовности передать свои танки Украине, потому что с трудом обеспечивает своих танкистов.
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Никита Кротов