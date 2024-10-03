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MWM: переданный «Уралвагонзаводу» Leopard может быть с технологиями

03 октября 2024, 13:21
Фото: Уралвагонзавод

Фото: Уралвагонзавод

Немецкий танк Leopard с Украины, который передали «Уравлвагонзаводу», может обладать чувствительными технологиями. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.


«В отличие от американских танков M1A1 Abrams, которые также ранее захватывали, отправленные Украине танки Leopard 2A6 не были произведены специально для экспорта, а взяты именно из резервов бундесвера, а это значит, что в этих бронемашинах есть более чувствительные технологии», — сказано в статье.

Ранее журнал Forbes писал, что боевики ВСУ при нападении на приграничье в Курской области пользуются лучшей западной бронетехникой. По оценкам экспертов, в случае потери ее невозможно будет восстановить.

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#россия
#танки
#новости
#завод
#оружие
Буданов* обвинил Запад в поставке составляющих для ракет в Россию
Буданов*: Запад поставляет в РФ комплектующие для ракет и беспилотников
03 октября 2024, 13:54

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что Запад продолжает поставлять России комплектующие для ракет и дронов. Его цитирует Liga.net.
«Если вы откроете любую из этих ракет или беспилотников, вы сами увидите, что они полны западных компонентов», — заявил Буданов*.

Он пояснил, что составляющие для ракет и дронов попадают в Россию через третьи страны, которые беспрепятственно продают их российской стороне.

Ранее Буданов* сообщал, что серийное производство Россией «Искандеров» создает серьезную проблему для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Он отметил, что на ситуацию на поле боя также повлияло увеличение количества управляемых авиабомб. По словам Буданова, использование Россией большого количества боеприпасов создает большие проблемы для передовой.

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*внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#страны
#всу
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Под Угледаром в роте ВСУ из 200 человек за две недели осталось всего шесть солдат
Военнопленный Неверко: ВСУ потеряли почти 200 солдат за две недели под Угледаром
03 октября 2024, 13:43

Фото: iStock/Sinenkiy

Рота ВСУ за две недели боев под Угледаром потеряла почти 200 солдат. Об этом рассказал пленный военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады Виктор Неверко, его слова передает ТАСС.
«Шестая рота — всего было шесть человек в наличии. Мы спросили, почему есть человек только? Я понял, что в роте должно быть ну как минимум хотя бы 200 человек. Он сказал, что половина людей в СОЧ (самовольное оставление части – ред.) пошло, половина на поле боя там лежат. Трехсотые и двухсотые», — рассказал пленный.

По его словам, тела погибших и раненых украинских военных некому забирать, и они остаются прямо на поле боя.

Неверко добровольно сдался в российский плен вместе с другими сослуживцами в районе Угледара.

Ранее служащий в ВСУ журналист Владимир Бойко сообщал, что из 50 мобилизованных ВСУ, направленных на укрепление обороны Угледара, на позиции попали только четыре человека, но и они дезертировали при первой ротации.

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#вс рф
#тела
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В Курске не обнаружили повреждений после падения обломков сбитых целей
03 октября 2024, 13:31

Фото: iStock/aapsky

Система ПВО сбила воздушные цели над Курском, зафиксировано падение осколков на нескольких улицах города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Отмечается, что серьезных повреждений обнаружено не было. На данный момент ведется обследование мест происшествия.

В администрации Курска подчеркнули, что по всем поврежденным объектам будут проведены обходы и составлены акты обследования поврежденного имущества специальными комиссиями.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВСУ перебросили в Курскую область лучшие танки Запада
Forbes: ВСУ напали на Курскую область с лучшими танками Запада
03 октября 2024, 13:18

Фото: istockphoto/N-sky

Боевики ВСУ напали на Курскую область, используя лучшие танки Запада, пишет журнал Forbes. Авторы материала подчеркнули, что заменить технику при потере вряд ли получится. При этом в Минобороны РФ накануне доложили, что киевские неонацисты уже лишились 135 единиц бронетехники на курском направлении.
Украинская армия располагает танками Leopard 2A6 или Strv 122, а также боевыми машинами CV90.

«В то время как другие бригады украинской армии, у которых есть Leopard..., пользуются более старыми и многочисленными моделями Leopard 2A4 и получают несколько партий... для возмещения потерь на поле боя, 21-я механизированная бригада с ее более новыми моделями танков вряд ли получит свежую технику», — сказано в материале.
Журналисты резюмировали, что немецкая сторона не высказывалась о готовности передать свои танки Украине, потому что с трудом обеспечивает своих танкистов.

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Боевик ВСУ сделал шокирующее заявление об армии Украины
Боевик ВСУ Бойко: развал украинской армии остановить невозможно
03 октября 2024, 13:01

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Развал ВСУ остановить невозможно, потому что он слишком масштабный. Об этом в соцсетях рассказал украинский боевик-журналист Владимир Бойко.
«На сегодня развал армии достиг уже таких масштабов, что никакие меры уже не помогут», — написал Бойко.

Он наглядно проиллюстрировал, что в одну из бригад ВСУ прислали, примерно, полсотни новобранцев, из которых 30 определили в тыловики по здоровью. Кроме того, никто не отменял дезертиров. Таким образом, пишет Бойко, на передовую из 50 человек попали только четверо.

Мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Европе Украину назвали американской колонией.

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#мир
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Взрыв трехтонной бомбы в Курской области сняли на видео
ВС РФ ударили бомбой ФАБ-3000 по ВСУ в Курской области, опубликовано видео
03 октября 2024, 12:47

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Российские войска применили трехтонную бомбу по позициям ВСУ в Курской области. Кадры публикует Telegram-канал «Два майора».
В ролике можно заметить взрыв в поле, после которого в небо поднимается облако дыма. Согласно информации источника, на видео попал взрыв бомбы ФАБ-3000 массой свыше трех тонн.

Уточняется, что ее применили около населенного пункта Кремяное вечером в среду, 2 октября.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Песков сделал заявление об участниках СВО
Песков: участник СВО может стать президентом России по Конституции
03 октября 2024, 12:45

Фото: istockphoto/yulenochekk

По Конституции участник спецоперации на Украине может стать президентом России. Об этом на брифинге журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«По нашей Конституции может. У нас в Конституции четко прописано, кто может возглавить государство», — прокомментировал представитель Кремля.
Речь шла про кадровые назначения по программе «Время Героев», Песков ответил на вопрос об ожидании новых назначений.

«Это процесс, который растянут по времени. Назначения носят рациональный характер», — резюмировал пресс-секретарь.
Ранее в Кремле высказались о «черных списках» артистов, выступивших против СВО.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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Из 50 мобилизованных ВСУ только четверо доехали до Угледара, и то дезертировали
03 октября 2024, 12:38

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Из 50 мобилизованных ВСУ, направленных на укрепление обороны Угледара, на позиции попали только четыре человека, но и они дезертировали при первой ротации. Об этом пишет служащий в ВСУ журналист Владимир Бойко, его слова передает украинское издание «Страна».
«Информация о последнем, перед сдачей Угледара, пополнении личного состава 72-й бригады. В бригаду прибыло 50 новобранцев, преимущественно в возрасте 52-56 лет. 30 из них сразу же были отправлены в тыловые подразделения и госпитали, поскольку по состоянию здоровья не пригодны для службы на передовой», — говорится в сообщении

При этом на следующий день 16 человек дезертировали. Таким образом на позиции попали только четыре военнослужащих из 50, которые при первой же ротации также дезертировали.

По словам Бойко, потеря Угледара для ВСУ стала локальным обвалом фронта, и подобная обстановка наблюдается по всей ЛБС.

Журналист отмечает, что до марта 2024 года ситуацию для украинской армии еще можно было исправить, однако сейчас никакие меры уже не помогут, так как на фронте нет людей. Никто не хочет умирать за «прогнивший коррумпированный режим», пояснил Бойко.

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В Европе назвали Украину колонией США
Экс-депутат ЕП Уоллес: Украину превращают в колонию США и ЕС
03 октября 2024, 12:28

Фото: istockphoto/Photoboyko

Украину превращают в американскую и европейскую колонию. Об этом в соцсетях написал бывший депутат Европарламента Мик Уоллес.
«ЕС и США колонизируют Украину. Западным компаниям совершенно нет дела до умирающих за США украинцев из рабочего класса, у которых они крадут землю. Война, которую НАТО ведет чужими руками, несет Украине только разрушения», — говорится в публикации.
Он отметил, что четыре года назад Украина разрешила продавать сельскохозяйственные угодия для получения кредита от Международного валютного фонда.

В политических кругах не раз звучали заявления о том, что Вашингтон реализует стратегию «до последнего украинца». При этом США продолжают накачивать Киев вооружениями.

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