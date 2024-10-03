MWM: переданный «Уралвагонзаводу» Leopard может быть с технологиями

Фото: Уралвагонзавод
Немецкий танк Leopard с Украины, который передали «Уравлвагонзаводу», может обладать чувствительными технологиями. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.
«В отличие от американских танков M1A1 Abrams, которые также ранее захватывали, отправленные Украине танки Leopard 2A6 не были произведены специально для экспорта, а взяты именно из резервов бундесвера, а это значит, что в этих бронемашинах есть более чувствительные технологии», — сказано в статье.
Ранее журнал Forbes писал, что боевики ВСУ при нападении на приграничье в Курской области пользуются лучшей западной бронетехникой. По оценкам экспертов, в случае потери ее невозможно будет восстановить.
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Никита Кротов