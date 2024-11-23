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У Киева не хватает денег, чтобы создать свои баллистические ракеты, пишет The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на чиновников Украины. Перед этим замминистра по стратегическим промышленным отраслям республики Анна Гвоздяр говорила, что Киев якобы ведет работу над «более чем одной» баллистической ракетой, но подробности держатся в секрете.
Советник Владимира Зеленского Александр Камышин подчеркивал, что из-за нехватки финансов реализация ракетной программы может быть проблематичной.
На Украине периодически заявляют о различного рода «планах победы», «планах стойкости» и прочих, однако, считают эксперты, все сводится к очередным требованиям киевского режима к Западу.
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Никита Кротов