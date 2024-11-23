«Не имеет голоса»: Россия ответила на призыв Меркель к Украине по переговорам

Переговоры по Украине будут в первую очередь с Вашингтоном и натовскими странами, а киевский режим скажет и сделает то, что ему продиктуют, пишет «Лента.ру», ссылаясь на первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепу.