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Переговоры по Украине будут в первую очередь с Вашингтоном и натовскими странами, а киевский режим скажет и сделает то, что ему продиктуют, пишет «Лента.ру», ссылаясь на первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепу.
Таким образом парламентарий оценил призыв бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, чтобы Киев не принимал решение по переговорному процессу единолично. Собеседник добавил, что Владимир Зеленский исполняет волю Запада, а украинская сторона «не имеет решающего голоса».
После начала спецоперации в Донбассе коллективный Запад стал помогать киевским неонацистам всеми доступными средствами.
Ранее сообщалось, чего испугались на Украине.
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«Поэтому, конечно, это Запад, это в первую очередь Соединенные Штаты Америки и страны НАТО. С ними будут вестись переговоры. А Украина будет делать то, что ей сказано», — прокомментировал Чепа.
После начала спецоперации в Донбассе коллективный Запад стал помогать киевским неонацистам всеми доступными средствами.
Ранее сообщалось, чего испугались на Украине.
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Никита Кротов