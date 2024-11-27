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До 145 единиц живой силы потеряли боевики ВСУ в зоне группировки «Восток», доложили в Минобороны России. Там уточнили, что российские силы продвигаются вглубь обороны противника.
«Подразделения <...> нанесли поражение формированиям 32-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Вольное Поле, Комар Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области», — пояснили в оборонном ведомстве.В Минобороны заключили, что украинские боевики лишились двух танков, боевой бронированной машины MaxxPro производства США, а также трех автомобилей и самоходки «Акация».
Спецоперация на Украине началась в конце февраля по приказу президента России Владимира Путина.
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