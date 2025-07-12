В США раскрыли цель пролетевшего над Киевом самолёта Ан-124

12 июля 2025, 13:11

TWZ: пролетевший над Киевом самолёт Ан-124 эвакуировался из Украины

Фото: iStock/murat4art

Внезапно появившийся в закрытом небе Киева тяжёлый транспортный самолёт Ан-124 эвакуировался из Украины. Об этом сообщает американское издание TWZ.