В США раскрыли цель пролетевшего над Киевом самолёта Ан-124
Внезапно появившийся в закрытом небе Киева тяжёлый транспортный самолёт Ан-124 эвакуировался из Украины. Об этом сообщает американское издание TWZ.
Отмечается, что борт эвакуировался из Святошино, где он находился с начала российско-украинского конфликта.
Один из пользователей соцсети X отметил, что этот самолёт мог находиться в Киеве с 13 марта 2021 года. Накануне борт, предположительно, направился в Лейпциг в Германии, где находится представительство компании «Антонов».
По данным издания, аэродром Святошино в Киеве за время проведения СВО практически не пострадал. На полученных 2 июля от оператора Planet Labs спутниковых снимках на его территории якобы были замечены два относительно исправных Ан-124.
Ранее сообщалось, что самолёт вылетел из Днепра. Однако издание сомневается в этом, указывая на то, что подделка сигнала транспондера нецелесообразна.
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