ВС России освободили Яблоновку в ДНР
Российские войска взяли под контроль населённый пункт Яблоновка в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Как уточняется, штурм населённого пункта проводили подразделения группировки войск «Центр». В ходе наступательных действий российские военные продвинулись вглубь обороны противника и установили полный контроль над Яблоновкой.
По данным ведомства, в ходе боевых действий ВСУ понесли значительные потери. Ликвидировано более 405 украинских боевиков. Кроме того, уничтожены шесть единиц бронетехники, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия.
Минобороны отметило, что продвижение российских войск продолжается, и в ряде других районов фиксируется ухудшение положения ВСУ. Обстановка в зоне спецоперации развивается в пользу российской стороны.
