Достижения.рф

МИД прокомментировал возможное снятие эмбарго Баку на поставку оружия Киеву

МИД: снятие Баку эмбарго на поставку оружия Киеву усугубит ситуацию
Фото: iStock/Mordolff

Возможное снятие эмбарго Азербайджаном на поставку оружия Украине не способствует мирному урегулированию. Об этом на брифинге заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.



По его мнению, азербайджанские партнеры прекрасно осведомлены о позиции Москвы в отношении поставок неонацистскому режиму в Киеве оружия или гуманитарной помощи двойного назначения. Фадеев добавил, что такие действия лишь приводит к эскалации и усугублению ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Баку снимет запрет на поставки вооружения Киеву в случае продолжения атак российской армии на газовые объекты Азербайджана на Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0