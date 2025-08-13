МИД прокомментировал возможное снятие эмбарго Баку на поставку оружия Киеву
Возможное снятие эмбарго Азербайджаном на поставку оружия Украине не способствует мирному урегулированию. Об этом на брифинге заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
По его мнению, азербайджанские партнеры прекрасно осведомлены о позиции Москвы в отношении поставок неонацистскому режиму в Киеве оружия или гуманитарной помощи двойного назначения. Фадеев добавил, что такие действия лишь приводит к эскалации и усугублению ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что Баку снимет запрет на поставки вооружения Киеву в случае продолжения атак российской армии на газовые объекты Азербайджана на Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
