Атаки доукомплектованными отрядами ВСУ в Сумской области и успехи ВС РФ в Купянске: последние новости СВО на 9 сентября
ВС РФ продолжают активное наступление по основным направлениям. За минувшие сутки отмечены успехи в Сумской и Харьковской областях, а также значительное продвижение на Купянском направлении. О положении дел в приграничных районах, расположенных в зоне боевых действий, читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
На юге Юнаковки остатки сил ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление. Российские подразделения ВДВ продолжают зачистку территории, подавляя узлы сопротивления. Противник доукомплектовал штурмовые отряды мобилизованными и военнослужащими смежных подразделений, пытаясь нарастить активность на правом фланге группировки «Север». Однако эти попытки блокируются огневым воздействием российской артиллерии и авиации.
За минувшие сутки российские войска отразили шесть контратак ВСУ: две в районе Алексеевки и четыре в районе Андреевки. В результате комплексного огневого воздействия (артиллерия, БПЛА, авиация) уничтожено до 70% личного состава, участвовавшего в атаках. Потери противника включают также технику: самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», а также два американских броневика HMMWV.
Харьковское направление
На левобережье реки Волчья в районе Волчанска продолжаются интенсивные бои. Подразделения ВС РФ за минувшие сутки отразили контратаку 42-го батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, после чего продолжили продвижение вперед. Согласно информации из источников, большинство подразделений 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Волчанска потеряли боеспособность. Однако командование ВСУ не выводит их для пополнения из-за отсутствия замены.
В лесном массиве западнее Синельниково продолжаются ожесточенные встречные бои. Российские военные при поддержке авиации и тяжелых огнеметных систем продвинулись на 300 метров, заняв опорный пункт и огневую позицию ВСУ. Противник изредка предпринимает контратаки, которые успешно отражаются ВС РФ.
Покровское направление
Российские подразделения ведут штурм укреплённых позиций ВСУ в окрестностях Молодецкого и Удачного, где противник оказывает ожесточённое сопротивление. Несмотря на это, ВС РФ постепенно продвигаются вперёд. За минувшие сутки в районе Удачного зафиксированы попытки ВСУ контратаковать, однако все они были отбиты с применением артиллерии и авиации.
В Шахово российские силы заняли центр села и продолжают зачистку территории. ВСУ пытаются контратаковать, но несут значительные потери. По данным источников, противник перебросил дополнительные резервы для укрепления обороны, однако российские военные сохраняют инициативу.
На северо-восточной окраине Мирнограда идут локальные столкновения. Российские подразделения пытаются прорвать оборону ВСУ, но противник использует укреплённые позиции и технику. В районе Никаноровки зафиксированы позиционные бои.
Константиновское направление
Российские подразделения закрепились в районе Белой Горы и продолжают продвижение в направлении Александро-Шультино. Завязались бои на окраинах села, в том числе у реки Наумиха. Подразделения ВСУ, оказавшиеся в полукольце севернее Белой Горы и юго-восточнее Предтечино, предпринимают попытки прорыва в направлении Константиновки. Однако эти попытки подавляются огневым воздействием российской артиллерии и авиации. По данным военных экспертов, освобождение Александро-Шультино позволяет российским войскам начать полномасштабное наступление на Константиновку.
Российские войска развивают успех в районе севернее Часового Яра, продвигаясь в направлении Константиновки. Занятие этого участка позволяет контролировать ключевые дороги, включая участок дороги Горловка — Часовой Яр. ВСУ пытаются удержать контроль над трассой, но их позиции находятся под постоянным огневым воздействием. Резервы для усиления обороны у противника ограничены.
Купянское направление
На Купянском направлении обстановка остаётся крайне напряжённой и динамичной. Город Купянск продолжает быть эпицентром ожесточённых боевых действий, где чёткая линия фронта отсутствует. Столкновения вспыхивают спонтанно в различных районах, создавая непредсказуемую ситуацию.
Российские подразделения ведут активные штурмовые действия в восточной части города, продвинувшись до района Молочноконсервного завода. В ночное время произошла перестрелка близ автовокзала Купянска, где российский взвод атаковал позиции ВСУ с тыла, действуя активно и уверенно. Силы ВСУ пытаются удерживать отдельные позиции в лесу к юго-западу от Радьковки, но ВС РФ эффективно отрабатывают по ним огневыми средствами.
Северское направление
На Северском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Российские войска сохраняют инициативу, методично вытесняя силы ВСУ из укреплённых позиций в Кременских лесах и районе Выемок. Противник, неся значительные потери, пытается контратаковать, но его усилия блокируются огневым превосходством и тактическим мастерством российских подразделений. Основная Вс РФ создание условий для штурма Северска путём захвата ключевых высот и нарушение логистики ВСУ.