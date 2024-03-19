В Минобороны Франции опровергли информацию об отправке войск на Украину

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В Минобороны Франции отвергли и назвали провокацией информацию о наличии французских военных на Украине и планах направить туда дополнительный военный контингент после заявлений директора СВР России Сергея Нарышкина. Об этом сообщается в официальном аккаунте ведомства в соцсети Х.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что обладает сведениями о подготовке Францией военного контингента численностью 2000 человек для отправки на Украину.
При этом, Минобороны РФ регулярно сообщает о зачистках наемников из европейских держав, которые прибыли в зону российско-украинского конфликта и участвуют в боевых действиях. По информации ведомства, в их числе есть и представители французских вооруженных сил.
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«Информация, распространённая Сергеем Нарышкиным, директором Службы внешней разведки России, выявляет систематическую массовую дезинформацию, используемую Россией», — сообщило Минобороны Франции в сети Х.
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Мария Федоровцева