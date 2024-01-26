Нарышкин обвинил Запад в планах устроить революцию в России

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Руководитель Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в беседе с РИА Новости обвинил Запад в попытках провести революцию в России, однако подчеркнул, что эти усилия не приведут к успеху.
«С уверенностью могу сказать, что западное, прежде всего американское разведывательное сообщество, искренне поверило в мощь своей технологии свержения так называемых неугодных режимов», — подчеркнул Нарышкин.Глава СВР отметил, что на счету Запада уже имеются примеры «арабской весны» с ее хаосом, большим количеством жертв и разрушениями, а также евромайдана на Украине, последствия которого ощущаются и по сей день.
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