В Минобороны напомнили Украине о потерях от прошлогоднего контрнаступления

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Главным итогом прошлогоднего контрнаступления Вооруженных Сил Украины стали печальные потери — более 166 тысяч украинских военнослужащих погибли или получили тяжелые ранения.
Об этом сообщил авторитетный источник из Министерства обороны России в ответ на заявления Владимира Зеленского о возможном новом контрнаступлении Украины, передает РИА Новости.
Ранее Зеленский заявил, что готовится к новой операции контрнаступления и выразил намерение включить в нее разрушение Крымского моста.
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«Необходимо напомнить, что в результате реализации предыдущего плана контрнаступления, предложенного главнокомандующим Зеленским в 2023 году, который можно охарактеризовать как неудачный, более 166 тысяч военнослужащих ВСУ были либо убиты, либо получили серьезные ранения. Также были потеряны 789 танков, 2,4 тысячи других бронированных машин и 132 самолета», — отметил источник из Минобороны.
Ранее Зеленский заявил, что готовится к новой операции контрнаступления и выразил намерение включить в нее разрушение Крымского моста.
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Артем Кузьмин