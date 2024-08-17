В Минобороны назвали число потерь ВСУ за сутки

Фото: istockphoto/vadimrysev
Количество невозвратных потерь Вооружённых сил Украины (ВСУ) на различных направлениях за минувшие сутки составило 2010 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
Кроме того, в оборонном ведомстве доложили об уничтожении иностранной военной техники, находившейся на вооружении ВСУ. В частности, были уничтожены две установки HIMARS, четыре пусковые установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, две радиолокационные станции AN/MPQ-65.
Помимо этого, российские артиллеристы, ракетчики и операторы беспилотников уничтожили пусковую установку и радиолокационную станцию ракетного комплекса IRIS-T, три бронированные боевые машины MaxxPro и два бронетранспортёра М113.
Читайте также:
Российский «Искандер» уничтожил два ЗРК Patriot под Днепром — видео
В Киеве звучит воздушная тревога
ВС РФ уничтожили десятый украинский гексакоптер «Баба-яга»
Александр Бойцов