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Расчёт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) первой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», объявивший охоту на гексакоптеры «Баба-яга» ВСУ на Купянском направлении, уничтожил уже десятый дрон. Об этом командир группы с позывным «Контора» рассказал в беседе с РИА Новости.
Ранее агентство писало, что подразделение войск объявило охоту на данный тип украинских беспилотников. Их подбивают на Купянском направлении с помощью FPV-дронов.
На данный момент уничтожено уже десять таких гексакоптеров ВСУ.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз осудил «идиотское» решение президента Украины Владимира Зеленского в Курской области.
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Анастасия Чинкова