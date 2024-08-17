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ВС РФ уничтожили десятый украинский гексакоптер «Баба-яга»

Расчёт БПЛА «Запада» уничтожил десятый дрон «Баба-яга» ВСУ
17 августа 2024, 10:04
Фото: iStock/Yurchello108

Фото: iStock/Yurchello108

Расчёт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) первой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», объявивший охоту на гексакоптеры «Баба-яга» ВСУ на Купянском направлении, уничтожил уже десятый дрон. Об этом командир группы с позывным «Контора» рассказал в беседе с РИА Новости.
Ранее агентство писало, что подразделение войск объявило охоту на данный тип украинских беспилотников. Их подбивают на Купянском направлении с помощью FPV-дронов.

На данный момент уничтожено уже десять таких гексакоптеров ВСУ.



Ранее ирландский журналист Чей Боуз осудил «идиотское» решение президента Украины Владимира Зеленского в Курской области.

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ВСУ отправили в Курскую область бойцов с месяцем подготовки
Морпех «Ветер»: в Курскую область отправили бойцов ВСУ с месяцем подготовки
17 августа 2024, 10:30

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В составе бронеколонны 82-й штурмовой бригады ВСУ, которую ликвидировали в Курской области, были военные, прошедшие только одномесячные воинские подготовительные курсы. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил офицер подразделения морской пехоты с позывным «Ветер», сославшийся на обнаруженные документы бронеколонны.
Ранее в этот день этот же военный сообщил агентству, что моторизованная колонна бригады ВСУ, вооружённая бронированной техникой стран НАТО, полностью уничтожена в Курской области военными 810-й бригады морской пехоты ВС РФ.

В одной из бронемашин, как рассказал военный, были обнаружены сертификат и свидетельство об окончании курсов базовой общевойсковой подготовки для мобилизованных. Продолжительность обучения составляла один месяц.

Найденные документы, которые датированы 14 июня 2024 года, выданы на имя младшего сержанта Александра Басова. После окончания курсов ему присвоили квалификацию «стрелок базового уровня».

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Сальдо: ВСУ потеряли 20 бойцов при попытке высадки в Херсонской области

Украинский пленный: заключённым обещают снять обвинения за вступление в ВСУ
#всу
#курская область
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#сво
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Сальдо: ВСУ потеряли 20 бойцов при попытке высадки в Херсонской области
17 августа 2024, 08:29

Фото: сайт Кремля

ВСУ попытались высадить десант на Тендровской и Кинбурнской косах в Херсонской области. Обе попытки провалились и стоили украинцам потери 20 жизней.
Об этом сообщил РИА Новости глава региона Владимир Сальдо. Губернатор уточнил, что в начале августа украинские войска, используя быстроходные катера, попытались высадиться сначала на Тендровской, а затем на Кинбурнской косе. Однако они получили отпор со стороны российских бойцов, и, понеся потери, вынуждены были отступить.

По словам Сальдо, несколько увеличившаяся в последнее время активность ВСУ на Херсонском направлении рассчитана в основном на пиар-эффект. Попытки прорывов и высадки десанта бессмысленны и приносят противнику только потери в живой силе и технике, заключил губернатор.

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#губернатор
#всу
#херсонская область
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Подразделение ВСУ из 24 бойцов организованно сдалось в плен ВС РФ под Курском
17 августа 2024, 07:33

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Подразделение 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ из 24-х военнослужащих организованно сдалось в плен российским войскам. Это произошло в районе населённого пункта Комаровка в Курской области.
Как рассказал РИА Новости представитель российского силового ведомства, для сдачи в плен использовался специально созданный телеграм-канал FREE_SOLDIER2022. С его помощью украинские боевики вышли на связь с представителями Вооружённых сил РФ. Им были переданы инструкции, после чего они организованно сдались в плен.

Формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа. В настоящее время их продвижение удалось остановить. На территории Курской, Белгородской и Брянской областей в целях безопасности гражданского населения действует режим контртеррористической операции.

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#всу
#рф
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Украинский пленный: заключённым обещают снять обвинения за вступление в ВСУ
17 августа 2024, 07:20

Фото: istockphoto/Diy1

Украинским заключённым, отбывающим тюремные сроки за различные преступления, обещают снять все обвинения, если они согласятся вступить в ВСУ. Об этом рассказал военнопленный Алексей Янусов.
В разговоре с РИА Новости он сообщил, что стал одним из первых заключённых, подписавших контракт с украинской армией. Весной 2024 года Янусов был осуждён на пять лет за кражу велосипеда.

По словам пленного, к ним в Бориспольскую исправительную колонию под Киевом приехали два представителя 72-й бригады ВСУ и предложили подписать контракт и пойти служить вместо отбывания срока. За подписание контракта на год они обещали снять все обвинения.

В первую волну контракт подписали 20 человек. Около месяца они проходили обучение, а затем их отправили воевать в ДНР. Под Константиновкой Янусов попал в плен. Украинец рассказал, что его подразделение отправили на позицию, ранее оставленную другой частью ВСУ, чтобы собрать брошенное снаряжение и боекомплект. Когда они добрались до рубежа, обнаружили, что он уже занят российскими бойцами. В короткой стычке трое сослуживцев Алексея были убиты, а сам он сдался, чтобы сохранить жизнь.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
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#контракт
#днр
#всу
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Минобороны сообщило потери ВСУ в зоне ответственности «Юга»
17 августа 2024, 06:16

Фото: istock/Semen Salivanchuk

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 340 бойцов и шесть гаубиц в зоне ответственности подразделения «Юг». Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра соединения Сергей Румянцев.
По его словам, ВСУ потеряли 340 боевых самолетов и четыре единицы техники.

«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и две 105-мм гаубицы М119», – уточнил он.

Представитель Минобороны добавил, что подразделение «Юг» улучшило свои позиции вдоль линии фронта и уничтожило живую силу и технику 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районе Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Кроме того, российские войска отразили две контратаки ВСУ.

Ранее на Западе заявили, что силы РФ понесли тяжелые потери под Курском. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис.

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#всу
#вс рф
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Пленный рассказал об обещании снять обвинения заключенным при вступлении в ВСУ
Боец ВСУ Янусов: заключенным обещают снять обвинения за вступление в ряды ВСУ
17 августа 2024, 05:46

Фото: iStock/Yingko

С украинских заключенных пообещали снять все обвинения, если они вступят в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил военнопленный, Алексей Янусов приговоренный весной 2024 года к пяти годам лишения свободы за кражу велосипеда на Украине и ставший одним из первых заключенных, подписавших контракт с Вооруженными силами Украины, передает РИА Новости.
По словам Янусова, в Бориспольскую исправительную колонию в Киевской области прибыли представители 72-й бригады ВСУ. Двое солдат подписали контракт и предложили «забрать их без отбивания свободы».

Военнопленные добавили, что с них будут сняты все обвинения, если они подпишут годовой контракт с ВСУ. Таким образом, в первой волне из своей колонии около 20 человек приняли такое решение. После нескольких месяцев обучения их перевели в село Янтарное Донецкой народной республики (ДНР). Янусова затем отправили в Константиновку, где он попал в плен.

Ранее стало известно о наборе в ВСУ женщин-заключенных.

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#украина
#тюрьма
#солдаты
#плен
#днр
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Минобороны рассказало об обратившего ВСУ в бегство рядовом
17 августа 2024, 04:23

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Рядовой Александр Полухин вместе с экипажем танка заставил украинских солдат отступить при освобождении населенного пункта в зоне спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
В министерстве сообщили, что экипаж танка рядового Александр Полухин прошел через минное поле.

«Ворвавшись в населенный пункт, танк под командованием Александра огнем с ходу нанес поражение укрепленным огневым точкам противника, после чего осуществлял прикрытие продвижения штурмовых групп Вооруженных сил (ВС) РФ», – отметили в ведомстве.

Ранее российские танкисты, действующие в херсонском секторе зоны спецоперации, заявили, что готовы встретиться с танками Abrams на поле боя.

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#минобороны рф
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В США заявили об ухудшении ситуации для Украины в зоне СВО
Экс-аналитик ЦРУ Джонстон: ситуация в зоне проведения СВО ухудшается для ВСУ
17 августа 2024, 02:58

Фото: istock/Anna_Anikina

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Deep Dive рассказал о ситуации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Джонсон заявил, что ситуация для Украины стремительно ухудшается, и подчеркнул, что российские войска выигрывают бои. Он подчеркнул, что высказал это мнение не потому, что якобы является агентом президента России Владимира Путина.

«Я просто смотрю на карту боевых действий и понимаю, что у украинцев нет логистики и инфраструктуры, которая позволила бы им поддерживать войска», – подчеркнул он.

Бывший аналитик добавил, что ВСУ постепенно теряют контроль над ключевыми районами Донбасса, в которых сосредоточены железнодорожные узлы и базы снабжения. Джонсон заключил, что крах украинской армии неизбежен.

Ранее эксперт связал масштабные потери ВСУ с достижением предела когда мы наблюдаем предела военной мощи Запада и упадком влияния НАТО.

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На Украине опровергли планы по взрыву «грязной бомбы»
МИД Украины опроверг планы по взрыву «грязной бомбы» и атаке на АЭС
16 августа 2024, 23:38

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

Министерство иностранных дел Украины опровергло утверждения о том, что Киев планирует применить «грязную бомбу» и атаковать атомные электростанции (АЭС). Об этом сообщило в своем Telegram-канале издание «Страна».
Как заявил официальный представитель МИД Георгий Тихий, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет таких планов.

«Официально опровергаем эти ложные сообщения. Украина не имеет ни намерений, ни возможности каких-либо подобных действий», – отметил он.

Ранее военный корреспондент Марат Кайрулин сообщил, что ВСУ готовятся взорвать «грязную бомбу». Предполагается, что Украина планирует атаку на хранилище отработанного ядерного топлива АЭС – возможно, в ходе попытки захода со стороны Глухова на Рыльск.

Также известно, что украинские военные планируют атаки на атомные электростанции в Курске и Запорожье.

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