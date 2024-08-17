В Киеве звучит воздушная тревога

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В Киеве объявили воздушную тревогу. Об этом сообщается на официальном ресурсе для оповещения населения.
Напомним, что воздушная тревога также неоднократно звучала на территории Украины накануне, в пятницу. Сирену сначала включали в Днепропетровской и Николаевской областях.
После этого ракетная опасность объявлялась в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях.
Ранее в этот день командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов рассказал об активно сдающихся в плен украинских военных на Курском направлении. Его последнее заявление свидетельствует о взятии в плен ещё двух солдат.
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После этого ракетная опасность объявлялась в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях.
Ранее в этот день командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов рассказал об активно сдающихся в плен украинских военных на Курском направлении. Его последнее заявление свидетельствует о взятии в плен ещё двух солдат.
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Анастасия Чинкова