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Минувшей ночью киевский режим предпринял очередную попытку массовой террористической атаки на Россию. Дежурным силами противовоздушной обороны был сбит либо подавлен с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 61 украинский бесплотник.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. На этот раз наиболее массовой атаке подверглась Ростовская область. Там было уничтожено 37 дронов ВСУ. Объекты и населённые пункты на территории Брянской области пытались атаковать 20 украинских беспилотников. Ещё два БПЛА был сбиты в Воронежской области, по одному — в Белгородской Орловской областях.
Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, ночной налёт украинских дронов был отражён в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. По предварительным обошлось без пострадавших. В Таганроге из-за падения обломков в нескольких домах выбиты стёкла, повреждены стены и кровли. Также повреждения получил несколько автомобилей.
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Александр Бойцов