В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских беспилотников

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В ночь на 30 ноября дежурными силами противовоздушной обороны над территорией России сбито и подавлено с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 11 украинских беспилотников. Три из них были уничтожены над акваторией Чёрного моря.
Об этом сообщили сотрудники пресс-службы министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что БПЛА самолётного типа, сбитые над Чёрным морем, летели в сторону Крыма. Кроме того, восемь ударных дронов ВСУ были уничтожены над территорией Белгородской области.
Украинские военные ежедневно пытаются атаковать при помощи БПЛА приграничные и центральные регионы России. Большинство дронов, как и в этот раз, уничтожаются либо подавляются при помощи средств РЭБ российскими силами ПВО.
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Александр Бойцов