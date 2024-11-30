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В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских беспилотников

Минобороны: За ночь силы ПВО уничтожили 11 БПЛА ВСУ над российскими регионами
Фото: istockphoto/rancho_runner

Фото: istockphoto/rancho_runner

В ночь на 30 ноября дежурными силами противовоздушной обороны над территорией России сбито и подавлено с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 11 украинских беспилотников. Три из них были уничтожены над акваторией Чёрного моря.


Об этом сообщили сотрудники пресс-службы министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что БПЛА самолётного типа, сбитые над Чёрным морем, летели в сторону Крыма. Кроме того, восемь ударных дронов ВСУ были уничтожены над территорией Белгородской области.

Украинские военные ежедневно пытаются атаковать при помощи БПЛА приграничные и центральные регионы России. Большинство дронов, как и в этот раз, уничтожаются либо подавляются при помощи средств РЭБ российскими силами ПВО.

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На Украине уволили чиновника за слова о возвращении беженцев в Мариуполь
30 ноября 2024, 08:31

Фото: istockphoto/Stanislav Ivanov

Назначенный киевскими властями «мэр» Мариуполя Вадим Бойченко отстранил от должности своего советника Петра Андрющенко. Это произошло после того, как чиновник заявил, что треть жителей вернулись в Мариуполь с Украины, так как там им «негде жить».
Об увольнении своего помощника назначенный Киевом «глава» российского города написал в своём телеграм-канале. Бойченко также добавил, что Андрющенко больше не является официальным спикером Мариупольского городского совета.

Мариуполь был освобождён российскими войсками в мае 2022 года. В середине ноября этого года Андрющенко заявил, что треть жителей Мариуполя, ранее уехавших на территорию Украины, вернулись обратно. По словам чиновника, это «абсолютно не идеологическая история». Причина заключается в отсутствии достаточной поддержки со стороны властей и сложностях в решении жилищного вопроса. У людей нет работы и, как следствие, денег на аренду жилья. Им элементарно негде жить.

За свои «не идеологические» высказывания украинский чиновник был моментально уволен.

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#украина
#чиновники
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Уровень воды в Кураховском водохранилище заметно упал после подрыва дамбы ВСУ
30 ноября 2024, 08:06

Фото: istockphoto/nkurtzman

Кураховское водохранилище в Донецкой Народной Республике заметно обмелело. Это произошло после того, как военнослужащие ВСУ подорвали дамбу.
Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах российского региона. В распоряжении агентства также была предоставлена видео визуального контроля уровня воды в водохранилище. На кадрах можно увидеть, что плотина практически полностью разрушена.

«После того, что ВСУ устроили с дамбой, вода ушла минимум на 10-15 метров», — сказал собеседник агентства.

Киевские власти официально подтвердили умышленное повреждение дамбы Кураховского водохранилища. Вследствие этого из него вылилось не менее 20 миллионов кубометров воды. Интересно, что после подрыва плотины ВСУ затопили свои собственные позиции, находящиеся в низине.

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На Украине предупредили о критическом ударе по экономике в случае потери одного города
NV: потеря Покровска нанесет критический удар по экономике Украины
30 ноября 2024, 06:37

Потеря Красноармейска (украинское название Покровск) приведет к потере единственного рудника со стратегическими запасами коксующегося угля, который вместе с городом Киев обеспечивает металлургическую промышленность, передает издание New Voice (NV).
В статье говорится, что компания производит редкий уголь марки «К», необходимый для крупнейших металлургических предприятий Украины. В 2023 году страна будет более чем на 90% обеспечена углем, добываемым на этой шахте, расположенной в селе Удачное недалеко от Покровска.

Потеря этого рудника приводит к необходимости импорта угля, что значительно повышает цены на металлургическую продукцию. «Укрметаллургпром» прогнозирует снижение производства более чем наполовину, особенно на предприятиях, где выплавляется чугун.

«Это будет критический удар по всей экономике государства», – приводит издание комментарий представителей металлургической отрасли.

Ранее начальник украинского специального штаба Министерства обороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг заявил, что в районе города Покровск сложилась кризисная ситуация для украинской армии.

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#украина
#красноармейск
#промышленность
#всу
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В МИД Тайваня заявили, что извлекли уроки из российско-украинского конфликта
29 ноября 2024, 22:52

Фото: iStock/ rarrarorro

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Тайваня У Чжичжун объявил, что Тайбей извлек уроки из российско-украинского конфликта, сообщило агентство РИА Новости.
«Тайвань извлек ценные уроки из российско-украинского конфликта (…) а асимметричная стратегия, применяемая Украиной, дает Тайваню важные откровения», — обратил внимание У Чжичжун.

Замглавы Министерства иностранных дел Тайваня также отметил «критическую важность» поддержки Киева и подчеркнул её «глубокое влияние на будущее развитие Тайваня».

Ранее представитель МИД Тайваня Сяо Гуанвэй подтвердил гибель воевавшего на стороне Вооружённых сил Украины ветерана спецназа сухопутных войск острова. 44-летний У Чжунда вступил в ряды украинской армии в 2023 году. Он был участником ночной разведывательной операции вблизи Авдеевки 31 октября. Это была вторая поездка наёмника на Украину — в прошлом году он получил осколочное ранение в бедро и вернулся на Тайвань для прохождения курса лечения. В июле 2024 года он снова вернулся на фронт.

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#конфликт
#сво
#спецоперация
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Владимир Зеленский поговорил с Эммануэлем Макроном
29 ноября 2024, 22:22

Владимир Зеленский

Глава киевского режима Владимир Зеленский поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил Зеленский в своем Телеграм-канале.
Владимир Зеленский поделился, что в разговоре он отметил необходимость приглашения Украины в Североатлантический альянс (НАТО) и необходимость снятия запрета на удары вглубь Российской Федерации. Ещё глава киевского режима обсудил «продолжение подготовки и оснащения украинских бригад» на территориях стран-членов НАТО и «развитие предложенной Францией идеи по тренировочным миссиям на территории Украины».

Ещё Владимир Зеленский выразил благодарность Эммануэлю Макрону «за готовность Франции помочь с неотложным усилением противовоздушной обороны Украины, а также за комплексную оборонную поддержку и ускорение процесса передачи самолетов Mirage».

Ранее в ходе телефонных переговоров канцлера Германии и главы киевского режима Олаф Шольц обсудил с Владимиром Зеленским его беседу с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Зеленский сменил командующего сухопутными войсками ВСУ

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Зеленский сменил командующего сухопутными войсками ВСУ
29 ноября 2024, 20:01

Фото: istockphoto/undefined undefined

Украинский президент Владимир Зеленский назначил новым командующим Сухопутных войск ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого. Ранее эту должность занимал Александр Павлюк.
О кадровых перестановках в военном руководстве страны глава киевского режима написал в своём телеграм-канале. Он также сменил заместителя командующего ВСУ Александра Сырского. На эту должность назначен командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады полковник Олег Апостол. По словам Зеленского, оба офицера доказали свою эффективность.

Украинский лидер отметил, что новые назначения в военном руководстве согласованы с Сырским. Он считает, что Драпатый и Апостол должны существенно повысить боеспособность ВСУ, в том числе с помощью обеспечения качественной подготовки военнослужащих.

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#всу
#зеленский
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МО: Российские военные ударом «Торнадо» уничтожили до 66 боевиков ВСУ
29 ноября 2024, 18:57

Фото: istockphoto/Aterrassi

Российские военные нанесли удар по пункту дислокации операторов беспилотников «Птахи Мадьяра» в Харьковской области. Для атаки использовались реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо».
В результате были уничтожены до 66 боевиков ВСУ, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ. Это 11 расчётов операторов FVP-дронов. Кроме того, были уничтожены десять автомобилей повышенной проходимости. Удар наносился по пункту временного размещения операторов БПЛА подразделения «Птахи Мадьяра» в населённом пункте Журавка Харьковской области.

Подразделение аэроразведки «Птахи Мадьяра» — ротно-тактическая группа, представляющая собой наиболее известное формирование операторов FVP-дронов в рядах ВСУ. В настоящее время входит в состав 414-го отдельного полка ударных БПЛА.

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#рф
#служба
#рсзо
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При атаке БПЛА на Славянск-на-Кубани были повреждены 28 домов
29 ноября 2024, 18:52

Фото: iStock/ NiseriN

При атаке беспилотников украинской армии (ВСУ) на Славянск-на-Кубани 28 домов получили повреждения, передала пресс-служба Славянского района.
«Сейчас специалисты готовят сметы на ремонт. Помощь людям будет оказана в самый кратчайший срок», — уточнил глава Славянского района Роман Синяговский в своём Телеграм-канале.

29 августа Роман Синяговский встретился с жителями домовладений, которые пострадали от атак беспилотных летательных аппаратов. В рамках встречи они говорили об оказании финансовой помощи для восстановления имущества, обратил внимание глава Славянского района.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар по пункту дислокации операторов беспилотников «Птахи Мадьяра» в Харьковской области. Для атаки использовались реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо». В результате были уничтожены до 66 военнослужащих ВСУ.

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Песков: размещение миротворцев на Украине возможно лишь с согласия обеих сторон
29 ноября 2024, 18:50

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков объявил, что размещение миротворцев на Украине возможно только при согласии обеих сторон конфликта.
Данное заявления пресс-секретарь российского лидера сделал в ответ на сообщения о планах отправки иностранных солдат на территорию Украины.

«Размещение миротворцев возможно только с согласованной стороной того или иного конфликта», — обратил внимание Дмитрий Песков.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что Североатлантический альянс (НАТО) хочет заморозить конфликт, чтобы подготовить Вооруженные силы Украины (ВСУ) к возможному реваншу в будущем, и для этого уже проводит необходимую подготовку. Представители разведки уточнили, что Запад рассматривает реализацию подобного сценария как возможность восстановить боеспособность украинской армии уже развернули тренировочные центры. Их задача — рекрутировать больше одного миллиона украинцев.

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#дмитрий песков
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#сво
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