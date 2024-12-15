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Киевский режим продолжает попытки террористических атак на приграничные и центральные регионы России. В ночь на 15 декабря дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотников ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Сотрудники оборонного ведомства уточнили, что наиболее массовая атака была предпринята на Крым. Над акваторией Чёрного моря были сбиты либо подавлены при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 13 украинских дронов. Ещё по одному БПЛА были ликвидированы над территориями Курской и Белгородской областей.
Ракетные и миномётные обстрелы, атаки, осуществляемые с помощью беспилотников уже стали обыденностью для приграничных российских регионов. Киевский режим постоянно пытается с помощью террористических методов компенсировать отсутствие успехов в ходе боевых действий. Поэтому ВСУ пытаются наносить удары по мирным городам и объектам на территории России.
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Александр Бойцов