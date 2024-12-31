В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских беспилотников

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Киевский режим продолжает попытки террористических атак на объекты на территории России. В ночь на 31 декабря дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) сбито либо подавлено средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 68 украинских беспилотников.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. На этот раз наиболее массированной атаке подверглась Брянская область. Над этим регионом средства ПВО ликвидировали 25 украинских дронов. Над Крымским полуостровом было уничтожено 17 БПЛА. Краснодарский край пытались атаковать 11 беспилотников. Над Смоленской областью сбиты 10 беспилотников, над Тверской — два, ещё по одному — над Ростовской, Курской и Калужской областями.
В Смоленской области дроны ВСУ нанесли удар по объекту топливно-энергетического комплекса. Атака была предпринята около 03:40 по местному времени. В результате произошли разливы топлива и возгорания.
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Александр Бойцов