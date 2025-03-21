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Киевский режим на фоне готовящегося соглашения о прекращении огня продолжает ежедневные попытки террористических атак на территорию России. В ночь на 21 марта дежурными средствами противовоздушной обороны над российскими регионами были ликвидированы 43 украинских беспилотника.
Такие цифры сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Наиболее массированной атаке на этот раз подверглась Волгоградская область, уточнили в оборонном ведомстве. Бойцы ПВО в этом регионе сбили ракетами либо подавили при помощи средств радиоэлектронной борьбы 34 дрона ВСУ. Ещё по четыре БПЛА были уничтожены над территориями Ростовской и Курской областей, ещё один — над Белгородской областью.
ВСУ продолжают ежедневные попытки нанесения ударов по городам и объектам на территории приграничных и центральных регионов России. Большинство беспилотников своевременно перехватываются и уничтожаются дежурными средствами ПВО Вооружённых сил РФ.
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ВСУ продолжают ежедневные попытки нанесения ударов по городам и объектам на территории приграничных и центральных регионов России. Большинство беспилотников своевременно перехватываются и уничтожаются дежурными средствами ПВО Вооружённых сил РФ.
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Александр Бойцов