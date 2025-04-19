В Минобороны назвали количество уничтоженных за ночь украинских беспилотников

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Киевский режим продолжает практически ежедневные попытки террористических атак на территорию российских регионов при помощи беспилотных летательных аппаратов. Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны сбили два украинских дрона.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В ведомстве уточнили, что оба беспилотника были самолётного типа. Один из них пытался атаковать Белгородскую область, второй — Курскую область. Оба БПЛА были ликвидированы дежурными средствами российской ПВО. О возможных повреждениях наземной инфраструктуры после падения обломков дронов не сообщается.
Специалисты отмечают, что ход специальной военной операции наглядно продемонстрировал новые способы ведения боевых действий именно в части применения дронов. Эти несложные в изготовлении и дешёвые аппараты способны наносить противнику большой ущерб. Например, российские дроны стоимостью в несколько сотен рублей эффективно уничтожали дорогостоящую технику НАТО. Эксперты говорят, что применение БПЛА на поле боя очевидно является важным аспектом проведения военных операций в современных условиях.
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Специалисты отмечают, что ход специальной военной операции наглядно продемонстрировал новые способы ведения боевых действий именно в части применения дронов. Эти несложные в изготовлении и дешёвые аппараты способны наносить противнику большой ущерб. Например, российские дроны стоимостью в несколько сотен рублей эффективно уничтожали дорогостоящую технику НАТО. Эксперты говорят, что применение БПЛА на поле боя очевидно является важным аспектом проведения военных операций в современных условиях.
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Александр Бойцов