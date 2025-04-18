ВСУ попытались атаковать порт Оля в Астраханской области

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались атаковать морской порт Оля в Астраханской области, чтобы нарушить экспорт зерна и грузов в Иран и другие страны. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что это была первая попытка Киева с начала специальной военной операции (СВО).
По информации SHOT, накануне украинские военные запустили беспилотник PD-2 в направлении порта. Дрон был сбит у его правого берега. Разрушений и пострадавших нет. Обломки БПЛА упали в реку Бахтемир.
Напомним, что порт Оля используется для перегрузки металлопроката, зерна, оборудования и других целей. Он расположен в дельте реки Волга в Лиманском районе Астраханской области. В 2025 году в порту открыли таможенное окно пропуска через госграницу для приёма контейнерных генеральных грузов, масла и зерна.
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Напомним, что порт Оля используется для перегрузки металлопроката, зерна, оборудования и других целей. Он расположен в дельте реки Волга в Лиманском районе Астраханской области. В 2025 году в порту открыли таможенное окно пропуска через госграницу для приёма контейнерных генеральных грузов, масла и зерна.
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*признан в России иноагентом.
Анастасия Чубина