В Минобороны назвали количество уничтоженных за ночь украинских БПЛА

Фото: istockphoto/Dragon Claws
Киевский режим продолжает ежедневные попытки террористических атак на территорию Российской Федерации. В ночь на 1 марта силами противовоздушной обороны были сбиты либо подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 48 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщили в пресс-службе российского министерства обороны. На этот раз наиболее массированному удару БПЛА противника подверглась Тверская область, уточнили в оборонном ведомстве. Над территорией этого региона дежурные силы ПВО уничтожили 21 дрон ВСУ. А всего пеленгаторы и ракетчики отражали воздушные атаки в восьми российских регионах.
Крымский полуостров пытались атаковать 11 беспилотников. Пять БПЛА «уронили» на землю в Брянской области, по три пытались атаковать объекты и населённые пункты в Белгородской и Ростовской областях. По два дрона были сбиты в Липецкой и Смоленской областях, ещё один — в Курской области.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают и сбивают летательные аппараты противника.
Читайте также:
Украинский дрон атаковал коммерческий объект и ЛЭП в Белгороде
Активное наступление ВС РФ в Курской области и атака ВСУ на Тверь: последние новости СВО на 1 марта
Солдат ВС РФ закрыл собой пленного бойца ВСУ от украинского дрона
Крымский полуостров пытались атаковать 11 беспилотников. Пять БПЛА «уронили» на землю в Брянской области, по три пытались атаковать объекты и населённые пункты в Белгородской и Ростовской областях. По два дрона были сбиты в Липецкой и Смоленской областях, ещё один — в Курской области.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают и сбивают летательные аппараты противника.
Читайте также:
Украинский дрон атаковал коммерческий объект и ЛЭП в Белгороде
Активное наступление ВС РФ в Курской области и атака ВСУ на Тверь: последние новости СВО на 1 марта
Солдат ВС РФ закрыл собой пленного бойца ВСУ от украинского дрона
Александр Бойцов