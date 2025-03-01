Украинский дрон атаковал коммерческий объект и ЛЭП в Белгороде

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Беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект и линию электропередач в Белгороде. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Дрон ударил по коммерческому объекту — в здании поврежден фасад. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи», — пишет Гладков в своем telegram-канале.
Атака украинских беспилотников произошла в ночь на 1 марта. В результате происшествия никто не пострадал. Информация о последствиях налета уточняется. Оперативные службы работают на месте инцидента.
Ранее «Радио 1» писало об атаке украинских беспилотников на Калининскую АЭС на севере Тверской области. Из-за налета дронов на регион пострадало одно жилое помещение. БПЛА влетел прямо в окно одной из квартир.
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