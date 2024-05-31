В Минобороны назвали масштабы освобождённых в этом году территорий

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Российские войска в 2024 году взяли под контроль 880 квадратных километров территории. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов в ходе заседания совета глав Минобороны ОДКБ.
Он уточнил, что только за май ВС РФ освободили 28 населённых пунктов.
В этом месяце украинская армия потеряла свыше 35 тысяч военнослужащих и более 2700 единиц военной техники, включая западные танки: четыре Abrams и семь Leopard.
Также он добавил, что украинские войска отступили на 8-9 километров на важных участках Харьковской области. В настоящее время продвижение российских войск осуществляется на всех тактических направлениях.
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В этом месяце украинская армия потеряла свыше 35 тысяч военнослужащих и более 2700 единиц военной техники, включая западные танки: четыре Abrams и семь Leopard.
Также он добавил, что украинские войска отступили на 8-9 километров на важных участках Харьковской области. В настоящее время продвижение российских войск осуществляется на всех тактических направлениях.
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Анастасия Чинкова