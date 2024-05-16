Российский военный назвал приоритетную цель в зоне спецоперации

Фото: Минобороны РФ
Расчеты БПЛА, в том числе FPV-дронов — приоритетная цель в зоне специальной военной операции. Об этом заявил боец ВС РФ с позывным «Воробей».
Министерство обороны РФ отмечает, операторы разведывательных дронов 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск круглосуточно следят за обстановкой на поле боя.
Проследив за перемещениями солдат ВСУ, операторы беспилотников нашли блиндажи с военнослужащими противника и передали целеуказание артиллеристам. Укрытия с личным составом украинских войск были уничтожены, сообщили в ведомстве.
Военный добавил, что БПЛА вносят весомый вклад, так как значительно сокращают время разведки в сравнении со временем работы разведывательной группы, и позволяют наблюдать за обстановкой на поле боя с большой высоты. По словам «Воробья», если оператор дрона находится возле орудия, эффективнее всего ведется корректировка огня артиллерии, сокращается задержка между выстрелами.
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Проследив за перемещениями солдат ВСУ, операторы беспилотников нашли блиндажи с военнослужащими противника и передали целеуказание артиллеристам. Укрытия с личным составом украинских войск были уничтожены, сообщили в ведомстве.
«Цель номер один сейчас — это расчеты БПЛА и FPV-дронов. Сами точно так же работаем, если находим артиллерию, либо видим антенны выносные, то есть это FPV-расчеты, либо расчет мавиков (БПЛА Mavic — ред.), приоритет идет на них, так как они обслуживают ту же артиллерию, те же FPV запускают. Артиллерия не сможет работать без мавиков, а FPV-дроны... намного эффективнее той же артиллерии, потому что он работает точечно, куда нужно», — заявил «Воробей».
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Алина Юрчак