ВС РФ освободили Трудовое в ДНР

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Российские силы освободили от ВСУ село Трудовое в ДНР. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации.
«В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Трудовое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Кроме того, российские бойцы поразили бригады противника в районах Дроновки, Часов Яра, Резниковки в ДНР и других.
По подсчетам МО РФ, противник потерял порядка 350 человек живой силы.
Также ВС РФ уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и склад с боеприпасами.
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Элина Позднякова