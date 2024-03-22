В Минобороны Нидерландов заявили о начале поставок Украине истребителей F-16

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Нидерланды передадут Украине первые истребители F-16 летом 2024 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Минобороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен.
Первыми, уточнила она, прибудут датские истребители, нидерландские вскоре за ними.
Кайса Оллонгрен отметила, что Киев имеет много друзей в Европе, но без американской помощи и поддержки будет трудно. Министр также проинформировала журналистов, что концу 2024 года производство снарядов в Европе будет значительно увеличено, чтобы не допустить дефицита боеприпасов по причине помощи Украине.
Ранее сообщалось, что в пятницу 22 марта ВС России поразили военный аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, где ВСУ готовятся принять F-16.
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Кайса Оллонгрен отметила, что Киев имеет много друзей в Европе, но без американской помощи и поддержки будет трудно. Министр также проинформировала журналистов, что концу 2024 года производство снарядов в Европе будет значительно увеличено, чтобы не допустить дефицита боеприпасов по причине помощи Украине.
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Мария Федоровцева