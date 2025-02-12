В Минобороны подтвердили ракетный удар по объектам ВПК Украины

Фото: iStock/Olena Bartienieva
В ночь на 12 февраля ВС РФ нанесли ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, где производили беспилотники для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.
«Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
В сообщении отмечается, что все назначенные объекты поражены, а цели нанесенного удара достигнуты.
Ранее Telegram-канал «Военная хроника» писал, что минувшей ночью ВС РФ предприняли крупнейшую за все время спецоперации атаку «Искандерами» на Киев. При этом в Воздушных силах Украины сообщили, что в результате российской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина (Кривой Рог), Сумщина, Полтавщина и Черниговщина.
Читайте также:
Ночная атака «Искандеров» на Киев стала рекордной за время СВО
Штурмы в районе Суджи, зачистка сёл в Курской области, подготовка к наступлению в Торецке: последние новости СВО
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Элина Позднякова