Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили три украинских БПЛА. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — сообщили в оборонном ведомстве.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
В результате удара беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли две женщины в поселке Шевченко, расположенном недалеко от Красноармейска (украинское название — Покровск). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова