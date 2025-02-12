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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала 3 БПЛА ВСУ

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили три украинских БПЛА. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.



В результате удара беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли две женщины в поселке Шевченко, расположенном недалеко от Красноармейска (украинское название — Покровск). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны
#пво
#дроны
ВСУ убили двух женщин, пытавшихся покинуть линию фронта под Красноармейском
12 февраля 2025, 07:30

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В результате удара беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли две женщины в поселке Шевченко, расположенном недалеко от Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом пишет ТАСС.
Инцидент произошел, когда местные жительницы пытались покинуть населенный пункт в сторону Донецка.

Согласно свидетельствам беженцев, покидавших поселок, три женщины вышли на улицу с повязанной белой тряпкой, символизирующей мирные намерения. В это время над ними прошел налет дронов, в результате которого несколько беспилотников нанесли удары по группе. Одна из женщин погибла на месте, другая скончалась от полученных ранений.

Третья женщина, находившаяся с ними, не пострадала, однако не смогла помочь своим подругам и вернулась в поселок.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#россия
#военные
#женщины
#жители
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«Взгляд»: Россия перераспределила остатки газа на Украине
12 февраля 2025, 07:17

Фото: iStock/NiseriN

Энергетическая инфраструктура Украины вновь оказалась в центре внимания российских вооруженных сил. На этот раз под удар попали газовые месторождения в Полтавской области, в то время как ранее атакам подверглась газовая система на западе страны.
Аналитики издания «Взгляд» предполагают, что российская армия осуществляет эти удары с целью сделать газ доступным только для бытовых потребителей.

Российские военные провели массированный обстрел объектов газоэнергетического комплекса Украины. По данным Министерства обороны РФ, поврежденные объекты играли ключевую роль в функционировании военно-промышленного комплекса противника.

Местные источники уточнили, что целью атак стали газовые месторождения в Полтавской области. В результате взрывов был нанесен значительный ущерб производственным мощностям компании «Нафтогаз», что привело к отключению газа в девяти населенных пунктах региона.

Собеседник «Взгляда» отметил, что удары российских военных по газовой инфраструктуре создают трудности с закачкой и откачкой ресурсов в подземные хранилища (ПХГ). Он также напомнил о жалобах офиса Зеленского на резкое снижение запасов газа в ПХГ до критических уровней.

Аналитик считает, что одной из основных проблем украинских властей является недостаточная подготовка к зимнему отопительному сезону. Есть вероятность, что в хранилища было закачано недостаточное количество энергетических ресурсов. Теперь, когда российские военные начали нацеливаться на объекты газовой инфраструктуры, у Киева возникают дополнительные трудности.

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#военные
#армия
#газ
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ВСУ изничтожили почти всех людей в курском селе Николаево-Дарьино, выжил лишь один мужчина
МО РФ: ВСУ убили почти всех жителей в курском селе Николаево-Дарьино, выжил лишь один
12 февраля 2025, 07:04

Фото: iStock/Tomas Ragina

Жители села Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области более полугода находились в плену у украинских военных (ВСУ), которые использовали их как живой щит. В Министерстве обороны России сообщили ТАСС, что практически всех мужчин в населенном пункте убили, выжил лишь один человек.
По данным ведомства, трагедия развернулась в течение нескольких месяцев, пока село оставалось под контролем ВСУ.

«Более шести месяцев они находились в заложниках у ВСУ, которые прикрывались ими как живым щитом, но никакой помощи им не оказывали, а только издевались и убивали, что в разговоре с десантниками они подтвердили», — объяснили в Минобороны.
Единственный выживший мужчина сумел спастись лишь чудом.

В конце января силы 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады РФ освободили Николаево-Дарьино.

Ранее сообщалось, что глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев резко высказался в ответ на заявление Владимира Зеленского о возможном обмене территориями. Он отметил, что за все преступления, совершенные украинским руководством с 2014 года, единственное, что они могут получить – это небольшой участок земли «метра на два», причем без всякого обмена.

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«Только метра на два»: в Харьковской области ответили на слова Зеленского об обмене территориями
Ганчев: Украина может надеяться получить только участок метра на два, без обмена
12 февраля 2025, 06:44

Фото: iStock/ffikretow

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев резко высказался в ответ на заявление Владимира Зеленского о возможном обмене территориями. Он отметил, что за все преступления, совершенные украинским руководством с 2014 года, единственное, что они могут получить – это небольшой участок земли «метра на два», причем без всякого обмена.
«Все, что они могут получить — причем абсолютно даром, без какого-либо обмена — это участок земли метра на два в длину и полтора в глубину, а место в этом смысле имеет значение уже в меньшей степени. И вообще не имеют значения все те «хотелки», которые озвучивает Зеленский. Это мечты…», — поделился Ганчев с РИА Новости.
Ранее Владимир Зеленский в интервью изданию Guardian допустил возможность переговоров по обмену территориями, но не уточнил никаких деталей. Однако, как подчеркнул Ганчев, подобные заявления не имеют никакого значения, в них Зеленский просто объясняет идеальный для него сценарий.

В ночь с 11 на 12 февраля «Радио 1» передавало, что французская оружейная компания Verney-Carron, известная производством охотничьих ружей, инициировала процедуру банкротства после срыва контракта на поставки вооружения Вооружённым силам Украины.

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Французская оружейная компания обанкротилась после срыва контракта с Украиной по СВО
AFP: Verney-Carron стала банкротом после срыва контракта на поставки оружия ВСУ
12 февраля 2025, 04:56

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Французская оружейная компания Verney-Carron, известная производством охотничьих ружей, инициировала процедуру банкротства после срыва контракта на поставки вооружения Вооружённым силам Украины.
По данным Agence France-Presse (AFP), контракт на 36 млн евро, предполагавший поставку 10 тыс. карабинов, 2 тыс. снайперских винтовок и 400 гранатомётов, так и не был подтверждён.

За последние годы Verney-Carron накопила убытки в 4,54 млн евро при годовом обороте 5,45 млн.

Основной акционер Cybergun (65% акций), вложивший 12 млн евро, запросил приостановку торгов своими акциями до четверга.

Ранее сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о необходимости усиленной подготовки священников, работающих в зоне СВО, для противодействия неоязыческим настроениям среди военнослужащих.

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